Junts anuncia su rechazo a la propuesta sobre el burka entre ataques a Vox: "No al fascismo"

El grupo parlamentario de Junts en el Congreso ha anunciado que no votará la proposición de ley planteada por Vox, y que cuenta con el apoyo del PP, para prohibir el burka en los espacios públicos.

La proposición tenía opciones de salir adelante dada la postura ante este asunto de los nacionalistas catalanes, en plena pugna con Aliança Catalana en Cataluña. Sin embargo, este martes han anunciado que no votarán con los de Abascal y que optarán por registrar su propia proposición "para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos" y también "la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas". "Una ley rigurosa", dicen, "y que sí cumple con los estándares europeos".

El partido justifica su rechazo a esta proposición pese a coincidir con sus postulados porque no pueden votar con Vox: "Decimos no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", dicen.

Defienden que Junts "ya defendió esta propuesta en el Parlament y también defendía que esta regulación se pudiera decidir desde el Parlament de Cataluña con el traspaso de competencias en inmigración que tumbaron a VOX, Podemos y PP". Añaden, para justificar que no voten la proposición, que Junts nunca ha votado "ninguna propuesta de Vox" en el Congreso y alegan que "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Cataluña".