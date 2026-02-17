Las primeras imágenes de los trenes circulando por el tramo donde ocurrió el trágico accidente de Adamuz
Renfe e Iryo han retomado este martes sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Imagen de la vía restaurada
Imagen del tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). El siniestro, que implicó el impacto de un tren Iryo y un Alvia, provocó la muerte de 46 personas.
Imagen de un tren AVE a su paso por Adamuz este martes
Renfe e Iryo han retomado este martes sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif haya autorizado la reapertura de la infraestructura tras concluir los trabajos de reparación.
La reapertura de la línea ha comenzado con retrasos en varios de los primeros trenes programados, que alcanzan hasta una hora y media respecto al horario previsto.
Fue precisamente este lunes cuando, una vez subsanados los daños en la infraestructura, los análisis técnicos de Adif fueron calificados como "favorables". La red quedaba así a disposición de las empresas ferroviarias para que ejecutasen las pruebas con material rodante necesarias antes de retomar la actividad comercial.
La operadora ha recordado que todos los viajeros afectados por la interrupción del servicio en las últimas semanas han podido cambiar su billete o solicitar el reembolso sin coste adicional.
Panel informativo en la estación de tren de Sevilla
Este martes se han recuperado los servicios en alta velocidad de las líneas Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz y Madrid-Granada-Almería. Sin embargo, continúa interrumpida la circulación ferroviaria entre Madrid y Málaga/Algeciras. Renfe está trabajando para ofrecer un Plan Alternativo de Transporte que incluya traslado por carretera entre Antequera y Málaga.
Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla
Fuentes de Renfe han señalado a Europa Press que el primer tren Sevilla-Madrid del día, el 2661, ha llegado a destino con siete minutos de adelanto, en contraste con las demoras generales registradas en los demás trayectos.
Viajeros cogen su tren en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes
Por ejemplo, el Alvia 02075 con salida de Cádiz a las 06:35 horas y llegada prevista a Madrid a las 11:07 horas tiene fijada su llegada aproximada a las 12:33 en estos momentos, lo que supone una demora aproximada de una hora y media sobre el horario programado, si bien no se sabrá el retraso final hasta la llegada del tren a su destino.
Varios tren Iryo en la estación de Atocha
Por su parte, Iryo también ha reanudado sus operaciones comerciales en la línea Madrid-Sevilla, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif.