Borja Cabezón es el nombre del último escándalo que rodea al PSOE y a Pedro Sánchez. Cabezón es amigo íntimo del presidente del Gobierno y habría usado empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos, pero es muchas más cosas: es adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, es decir, el guardián de las esencias tras la salida por prisión de Santos Cerdán. También ha formado parte del Gabinete de Presidencia del Gobierno como Director del Departamento de Asuntos Nacionales por designación directa de Sánchez; en 2022 fue nombrado embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global del Gobierno de España – el periodo en el que se dispararon las contrataciones investigadas por la Justicia en la trama Koldo – ; y, tras terminar este cometido, fue nombrado en 2024 consejero delegado de ENISA, la empresa pública Nacional de Innovación, dependiente del Ministerio de Industria. Después, y ya en el 40 Congreso Federal del PSOE fue designado miembro del Comité Federal y posteriormente fue aupado a la Secretaría adjunta a la Organización y de Transparencia y Acción Democrática.

Pero las relaciones de Cabezón no acaban ahí. Su cercanía es plena a una segunda figura: Juan Segovia, un exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid que se ha convertido en la figura clave de José Bono en República Dominicana. Y José Bono, hay que recordar que está en el origen de las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y su dictador en aquel momento, Hugo Chávez.

Segovia, de hecho, ha triunfado en los negocios en República Dominicana. La clave está en la empresa Medcap Energy, entre cuyos socios ha estado Juan Segovia. Esta firma recibió en 2023 el permiso definitivo por parte del ente regulador del sector eléctrico de República Dominicana – la Superintendencia de Electricidad – para un más que considerable contrato solar. El pliego se elevaba a 146 millones de dólares.

Medcap Energy y el imperio empresarial en República Dominicana

Segovia no estuvo en la cuadra de Sánchez. Cabezón lo está. Segovia fue ‘susanista’. Pero ahora ha ligado sus intereses a los de Bono, quien disfruta de la nacionalidad dominicana. Segovia dejó su escaño en la Asamblea de Madrid en 2018 pero tuvo tiempo antes para dejar ver su coincidencia con Bono, por ejemplo, en una misión de la delegación al Sáhara Occidental para apoyar la posición de Marruecos, en línea con lo que ha ocurrido bajo el mandato de Sánchez.

Segovia, además de haber ligado su desarrollo a Medcap Energy, constituyó la sociedad Atitlan. Lo hizo en noviembre de 2020 también en República Dominicana. Y lo hizo en épocas muy cercanas al lanzamiento de Teivelpir RD, Tevapir, Grupo Tiseck y Sociedad Veleta, firmas del ex ministro de Defensa, José Bono también en República.

Por cierto, tal y como publicó en su momento The Objective, la sociedad de Segovia nació en los mismos despachos, de las mismas manos y ocupando la misma sede que las empresas de Bono.

Permisos y licencias que consolidan el negocio

El 16 de septiembre de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio la licencia ambiental del megacontrato citado. El 12 de enero de 2023, la Superintendencia evaluó los aspectos técnicos y legales de la solicitud del proyecto de Medcap Energy. Y el 5 de junio dio el permiso definitivo.

Todo un imperio nacía en República Dominicana de las manos del mismo núcleo de poder que aglutina a Bono, interlocutor de Sánchez y Zapatero. Y del que cae toda una cascada de relaciones que acaba en Cabezón y Segovia.