La querella interpuesta contra el dimitido DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, José Ángel González, recoge cómo tras la presunta agresión sexual el mando policial inició "una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación".

Tras lo ocurrido en una vivienda oficial entre la mujer y el DAO, González, según la querella, inició "inmediatamente" un acoso telefónico contra la denunciante que buscaba "mantener el control sobre la víctima", "minimizar" lo ocurrido, "culpabilizar" a la denunciante y, por último, "ofrecer compensaciones laborales como "precio del silencio"".

Los primeros mensajes de WhatsApp a la mujer recogían palabras como "estás gilipollas", "borrica", señalándole que se había "comportado como una gilipollas y como una borrica" y recriminándole "lo que le he hecho y manifestándome que él nunca me haría lo que le he hecho yo de dejarle tirado" (la mujer huyó del domicilio tras la agresión").

La víctima contestó que no quería hablar con él y que había "traspasado una línea roja". A pesar de ello, el acoso continuó, según su relato, y el DAO, para intentar lograr su respuesta, comenzó a utilizar al día siguiente "también los teléfonos oficiales" de su despacho, evidenciando "el uso de medios públicos para fines privados y espurios", "la intención de eludir el bloqueo telefónico de la víctima" y "la obsesión por contactar con ella a toda costa".

"Vete a la mierda"

En mayo, el DAO volvió a hacer "numerosas llamadas" tanto desde su teléfono personal como desde "dos de los teléfonos de sus despachos oficiales", manteniéndose "la conducta obsesiva de contacto no deseado". Y relata cómo el día 22, "tras días de insistencia mediante llamadas y mensajes, y ante la manifestación por parte de la víctima de su intención de denunciar los hechos, el querellado consiguió que la víctima accediera a hablar telefónicamente con él".

Según la mujer, González negó los hechos del 23 de abril, luego los minimizó diciendo "antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo" y, por último, "profirió amenazas veladas de consecuencias profesionales mediante la expresión: "Vete a la mierda, vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar"".