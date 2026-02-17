Moncloa deja en tierra a RNE en el viaje a la India

El Consejo de Informativos de Radio Nacional de España (RNE) ha hecho público su rechazo a la decisión de Moncloa de excluir, por segunda vez, a la emisora pública de la cobertura de un viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, RNE no formará parte del "pool" de medios que acompañarán al jefe del Ejecutivo en su desplazamiento institucional a la India, al no disponer de plaza en el avión oficial.

El órgano de representación profesional recuerda que esta situación ya se produjo el pasado mes de abril de 2025, cuando RNE quedó fuera de la cobertura del viaje oficial a China y Vietnam. Entonces, el Consejo advirtió de que se trataba de un precedente "peligroso" que podría repetirse en el futuro. A su juicio, la nueva exclusión confirma ese temor y consolida una práctica que consideran perjudicial para el servicio público de información.

En un comunicado difundido a través de la red social X —en un mensaje publicado por el perfil oficial del Consejo—, el órgano ha trasladado su malestar y ha detallado una serie de preguntas remitidas por escrito a la dirección de Informativos, que hasta el momento no han obtenido respuesta.

Preguntas planteadas por el Consejo

Entre las cuestiones planteadas figuran las razones esgrimidas por Moncloa para dejar fuera a RNE del dispositivo informativo, así como las gestiones realizadas por la dirección de Informativos y por la propia radio pública para tratar de revertir la situación. Asimismo, el Consejo pregunta cómo se garantizará la cobertura del viaje desde España y si los oyentes podrán contar con información puntual, incluyendo boletines, crónicas y conexiones en directo.

Este Consejo rechaza la decisión del Gobierno de volver a dejar a @rne fuera de la cobertura de un viaje oficial del Presidente Pedro Sánchez, en este caso a la India. La dirección de esta casa no nos ha respondido sobre los motivos de esta lamentable exclusión. pic.twitter.com/4gfDODx5Vq — Consejo de Informativos RNE (@CdiRNE) February 16, 2026

Otra de las preocupaciones expresadas es si esta circunstancia volverá a repetirse en el futuro. El Consejo recuerda que, tras la exclusión del viaje a Asia en primavera, la dirección aseguró que no se trataría de una práctica recurrente. Sin embargo, la decisión respecto al viaje a la India vuelve a dejar a RNE fuera del dispositivo oficial.

El Consejo de Informativos sostiene que todos los medios públicos —TVE, RNE y la agencia EFE— deberían estar presentes "siempre" en este tipo de coberturas institucionales. A su entender, la exclusión supone un menosprecio al servicio público que RNE debe prestar a la ciudadanía, tal y como establece la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad pública.