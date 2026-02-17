Peramato 'ficha' a Antonio Parreño, periodista de RTVE, como director de comunicación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado que ahora dirige Teresa Peramato ya tiene nuevo director de comunicación después de que se jubilase, pocos días después de la llegada de Peramato, la anterior directora de comunicación. El elegido es el periodista Antonio Parreño Bernal, que ha desempeñado gran parte de su carrera en Radio Televisión Española.

Según ha explicado la propia Fiscalía mediante un comunicado, Parreño se incorpora al órgano judicial dirigido por Peramato tras más de tres décadas de trayectoria. En esta, aunque ha desarrollado más de 25 años en la cadena pública, también ha pasado por los micrófonos de la Cadena COPE, la Cadena Ser y Radio Nacional de España (RTVE).

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED, Parreño cursó un año de Erasmus en La Sorbona-París IV y, posteriormente, el máster de Radio de Radio Nacional de España y de la Universidad Complutense. Natural de Elche, comenzó su carrera como corresponsal freelance en París para la Cadena COPE en 1996, en la Cadena SER en Madrid y en Radio Nacional de España como redactor y editor en Radio 5 entre 1998 y 1999.

Posteriormente, comenzó una vinculación con Televisión Española que ha durado hasta el día de hoy. Fue presentador en Canal 24 Horas antes de incorporarse al área de Internacional donde cubrió, entre otras noticias, el despliegue de las tropas españolas en Líbano en 2006, el asesinato de Benazir Bhutto en Pakistán en 2007, las elecciones de Estados Unidos en 2008 o el terremoto de Haití en 2010. De 2010 a 2013 fue corresponsal de TVE en Rabat y se encargó de la cobertura, entre otras noticias, del inicio de las Primaveras Árabes en Túnez y la muerte de Gadafi.

Según destaca la nota informativa de la Fiscalía, Antonio Parreño ha sido editor adjunto del Telediario de 2014 a 2018 y hasta ahora ejercía como coordinador de editores en el Canal 24 Horas.

En 2010 recibió el Premio Rey de España de Periodismo por el reportaje Ellacuría, crimen sin castigo, rodado en El Salvador. El pasado 5 de febrero fue condecorado con el Premio Libertad de Expresión 2016 de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante por su acreditada carrera profesional.

Parreño enfrenta ahora una ardua tarea de comunicación para, como reconoció la propia Peramato que era uno de sus objetivos en su toma de posesión, devolver a la Fiscalía el nombre que ha perdido debido al desprestigio causado en los últimos meses con la condena e inhabilitación del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz.