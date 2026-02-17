Los sindicatos policiales piden a Marlaska que presente su dimisión como ha hecho el DAO

El Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido este martes tras conocerse que está siendo investigado por una agresión sexual a una de sus subordinadas que se habría producido en una vivienda oficial del Ministerio del Interior a disposición del DAO.

Las primeras reacciones en el cuerpo sobre la marcha de quien es el funcionario de mayor nivel policial no se han hecho esperar. El sindicato JUPOL, uno de los mayoritarios en el Consejo de la Policía ha exigido la dimisión del ministro: "Exigimos la dimisión de Marlaska porque es su número dos. Son unos hechos gravísimos y el señor Marlaska no puede aguantar ni un minuto más en su puesto".

En declaraciones a La Noche de Cuesta, el programa presentado y dirigido por Carlos Cuesta en esRadio, la portavoz del sindicato, Laura García, ha asegurado que desde su organización respetan la presunción de inocencia del DAO, pero ha expuesto que "los hechos denunciados por la compañera son gravísimos. El problema de esto es que mancha toda la imagen policial y el honor de los casi 75000 policías que nos desvivimos día a día a los ciudadanos".

El sindicato se había expresado minutos también a través de las redes sociales, en las que había sacado pecho y afirmaba haber sido "la única organización sindical que había pedido su dimisión" (en alusión al DAO de la Policía Nacional). Y ha señalado al siguiente que a su juicio debería marcharse: Fernando Grande-Marlaska.

#ÚltimaHoraPolicial: "Dimite el director adjunto operativo de la Policía Nacional investigado por agresión sexual", vía @La_SER Llama poderosamente la atención que la única organización sindical que se había pronunciado y pedido su dimisión era JUPOL… Dicho lo cual, su máximo… pic.twitter.com/gYMaFVamol — JUPOL (@JupolNacional) February 17, 2026

A través de las redes sociales, el sindicato policial ha recordado que el ministro del Interior "le prolongó su jubilación de forma "indefinida" a través del real decreto de medidas urgentes para damnificados y víctimas de la DANA. Por ello, también debería dimitir".

🎙️ "El director adjunto operativo de la Policía es una persona indiscutida e indiscutible". Fue en octubre de 2024, cuando @LuisStamaria, del @PPSenado, preguntó a #MarlaskaDimite por qué prorrogar al DAO (y sólo a él) la edad de jubilación. La mano debe estar abrasada hoy… pic.twitter.com/ckdpvUpiJR — CEP (@cep_cepolicia) February 17, 2026

En parecidos términos se ha expresado también la Confederación Española de Policía (CEP), que ha recordado una intervención de Marlaska en la que hablaba del DAO de la Policía como "una persona absolutamente indiscutida e indiscutible" y ha exigido al ministro que imite al DAO y presente también su dimisión.