Un AVE se para en Adamuz tras engancharse con la catenaria

Un tren que cubría el trayecto Madrid–Sevilla quedó momentáneamente detenido a la altura de Adamuz (Córdoba) mientras se reanudaba el servicio de alta velocidad en el sur de España. El convoy transportaba aproximadamente 320 viajeros cuando realizó una parada técnica tras detectarse una incidencia en las instalaciones gestionadas por Adif.

Según fuentes del gestor de infraestructuras, la detención se produjo por la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria, el sistema eléctrico aéreo que suministra energía a los trenes. En un primer momento se señaló que podría tratarse de un cable de origen no claramente identificado, aunque se descartó cualquier daño estructural o riesgo para la seguridad de la circulación, según informan desde El Confidencial.

Desde Adif se insiste en que la parada fue preventiva. El retraso acumulado fue de aproximadamente doce minutos y no hubo repercusión en el resto de las circulaciones de la línea. Las mismas fuentes indican que la pieza podría proceder de instalaciones anteriores, sin relación con los trabajos de renovación actualmente en curso.

Tras la verificación de que no existían incidencias operativas ni estructurales, el tren reanudó su marcha con normalidad y completó el recorrido sin más contratiempos. El tren afectado comenzó su trayecto a primera hora desde Sevilla con destino a la capital española. A este incidente se suma la reducción en la velocidad impuesta, que se produce por seguridad tras la reconstrucción del tramo.

Recuperación de la línea

El incidente ocurre en plena recuperación del servicio tras el cierre provocado por el accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz. En aquel siniestro, los últimos coches de un tren de Iryo que cubría Málaga–Madrid descarrilaron e invadieron la vía contigua, impactando con un AVE de Renfe. El choque dejó 46 fallecidos y decenas de heridos y motivó la suspensión total de la línea mientras se reparaban los daños en la infraestructura.

Tras casi un mes de trabajos técnicos, este martes se ha restablecido la circulación de trenes de alta velocidad en el corredor sur. Los servicios habituales en las rutas Madrid–Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Almería han recuperado sus frecuencias. En el caso de determinados trayectos, como Madrid–Huelva, se mantiene la combinación de tren y autobús para completar el recorrido. La reanudación del servicio se produce mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente de enero.