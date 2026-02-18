Álvarez de Toledo detecta "pánico" en el PSOE y avisa de su posible "disolución legal"

Nuevo rifirrafe intenso entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en torno al exfiscal general del Estado y al resto de escándalos que acumula el Gobierno, que este miércoles se enfrentaba a la dimisión del DAO de Fernando Grande-Marlaska, acusado de violación.

Bolaños, preguntado por la diputada sobre si está con Álvaro García Ortiz "o con el Supremo que lo condenó", reiteró que en Moncloa "discrepan con todo respeto" de la sentencia, que podría haber sido, a su juicio, "más respetuosa con la presunción de inocencia". Justificó la tramitación legal de la petición de indulto para el exfiscal general y volvió a mentar el 11-M y a acusar a la diputada de "propagar bulos", la historia, dijo, "de su vida".

La diputada contraatacó ensañándose con la situación aún más crítica por la que pasa el PSOE, tras dar por hecho el indulto: "Ni un socio sin su delito ni un delito sin su perdón", dijo, "el sanchismo se indulta a sí mismo porque el sanchismo se considera la ley". "Tienen pánico, se le ve en la cara", afirmó refiriéndose a Bolaños y mencionando "un sobre marrón, formato cuartilla, encabezado confidencial", con remitente Petróleos de Venezuela, destinatario Delcy Rodríguez, receptor Víctor de Aldama" y "fecha, después de Barajas", en alusión al viaje de la entonces vicepresidenta del régimen venezolano.

"Un salto exponencial"

Con estas palabras, Álvarez de Toledo aludió a las últimas informaciones, adelantadas por Libertad Digital, sobre la intención de Aldama de profundizar en su colaboración con la Justicia presentando el sobre con 250 millones de dólares en cupos de petróleo de PDVSA que demostraría la financiación ilegal del PSOE. La diputada destacó cómo el conseguidor ha declarado en la Audiencia Nacional que "tiene pruebas de la financiación ilegal millonaria del PSOE" y enfatizó que no se trataría de "mordidas por mascarillas y obras públicas", sino "financiación ilegal con dinero sucio procedente de una dictadura criminal", "un salto exponencial, a su juicio".

"Sabíamos que el PSOE sufría un proceso vertiginoso de disolución moral", dijo citando que Sánchez incluso "robó las primarias a sus propios compañeros" y cómo "han tapado una presunta violación en el corazón del Ministerio del Interior". "El imprescindible rearme moral" de España "pasa por la salida urgente de Moncloa de este granítico inmoral", dijo aludiendo a las palabras del presidente español sobre un rearme moral en Europa.

La disolución del partido, avisó Álvarez de Toledo también podría ser "legal", dijo recordando una reforma impulsada por Mariano Rajoy del artículo 304 del Código Penal, relativo a la financiación irregular de formaciones políticas.

"El mismo hombre al que llamaron corrupto aprobó la disolución de los partidos corruptos e indecentes. Un consejo: hagan como la vieja Convergencia, disuélvanse antes de que lo haga un juez. Sus socios ya buscan un nuevo nombre, ¿cuál sería el suyo? Ni obrero, ni socialista ni español", zanjó.