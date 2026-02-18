Bochorno en el Senado con Óscar Puente: "¡Qué huevos tiene!"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, hizo gala de su habitual estilo en la sesión de control en el Senado durante su rifirrafe con el senador popular Francisco Bernabé en torno a la tragedia de Adamuz y las responsabilidades del Gobierno. "Esas muertes posiblemente se podrían haber evitado si usted hubiera hecho caso a los múltiples avisos que recibió e ignoró", dijo Bernabé a Puente. Afirmó que "el ingente caos ferroviario que habría alertado a cualquiera con dos dedos de frente" y recordó "las advertencias que le lanzaron los maquinistas en agosto, mis compañeros de Córdoba en octubre y yo mismo en diciembre desde este escaño y que usted ninguneó, despreció y hasta se mofó".

"¿Y todavía tiene la cara de volver hoy a esta Cámara sin haber dimitido ni pedido perdón a las víctimas, y, encima, pillado de nuevo en un montón de más mentiras?", le espetó a Óscar Puente.

El momento más tenso llegó cuando el popular se preguntó "dónde ha ido el dinero" para las estructuras ferroviarias tras apuntar que "desde su mismo Gobierno nos han reconocido al Grupo Popular por escrito que les faltan aún por cambiar 124.000 traviesas, de ellas nada menos que 34.000 en el tramo del accidente de Adamuz". "¿En qué se lo han gastado, en prostitutas, en enchufadas, en mordidas y comisiones para la trama? ¿Por qué no responden a los múltiples requerimientos de información sobre este escándalo?", preguntó.

"Qué nivel", contestó Puente, que apuntó que "qué se puede esperar de alguien cuyo bagaje en 19 años se ciñe a tres momentos", citando el "apaleamiento de vecinos de Murcia" que protestaban por un soterramiento; que "intimidara a la vicepresidenta tercera" dejando en su escaño "un saco de tierra contaminado", en alusión a un comentado encontronazo con Sara Aagesen, y "esa performance en sus redes sociales" sobre cómo hace "una tortilla con catorce huevos. "No puedo evitarlo; señor Bernabé, qué huevos tiene usted", apostilló entre protestas en la cámara.

Ministro Oscar Puente, menos preocuparte por mis huevos y se un poco más decente!! Que te estaba preguntando por los trenes en los que se mata la gente!! 😡 pic.twitter.com/nvNLJAN7hg — Francisco Bernabé (@bernabepaco) February 17, 2026

El vicepresidente del Senado intervino para pedir "el decoro suficiente" en la cámara mientras Bernabé replicó al ministro en las redes sociales: "Ministro Óscar Puente, menos preocuparte por mis huevos y sé un poco más decente! ¡Que te estaba preguntando por los trenes en los que se mata la gente!".