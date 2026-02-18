El DAO dimitido desmiente a Marlaska: "Yo renuncié antes, ahora me tienen que cesar ellos"

Una funcionaria de la Policía Nacional ha presentado una querella por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, José Ángel González, una denuncia que ha desembocado en su renuncia al cargo después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite la causa.

La querella ha sido asumida por la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid y atribuye al alto mando delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El magistrado instructor aprecia indicios suficientes para investigar los hechos denunciados.

Según la denuncia, los hechos se produjeron el 23 de abril de 2025. La agente sostiene que, encontrándose de servicio, recibió la orden de acudir con un vehículo camuflado a un restaurante donde se encontraba el DAO junto a otro mando policial. Posteriormente, siempre según su relato, González le ordenó trasladarle a una vivienda oficial dependiente del Ministerio del Interior, donde se habría producido la agresión sexual con penetración, causándole lesiones.

Relación previa y denuncia

La denunciante reconoce que en el pasado mantuvo una relación de afectividad con el mando policial, una relación que —según la querella— estuvo marcada desde su inicio por una asimetría de poder institucional. Añade que esa relación finalizó por decisión suya y que, a partir de ese momento, el querellado habría iniciado una conducta persistente de acoso y contacto no deseado que, según su versión, culminó en los hechos denunciados.

Como parte del material aportado a la causa, la querella incluye grabaciones. Entre ellas figura un audio de aproximadamente 40 minutos correspondiente a uno de los encuentros entre ambos, en el que, según la denunciante, se aprecia su negativa inequívoca y signos de violencia sexual e intimidación ambiental. El abogado de la agente ha señalado que la denuncia se sustenta en prueba objetiva.

Tras el episodio denunciado, la funcionaria sostiene haber sufrido coacciones para evitar que acudiera a la Justicia, presiones que habrían sido ejercidas de forma directa por el querellado e indirectamente por otros mandos policiales. De hecho, un subordinado de González ha sido cesado por su presunta implicación en esas coacciones. La agente se encuentra actualmente de baja por el impacto psicológico sufrido.

Declaraciones en televisión

En declaraciones al programa Y ahora Sonsoles, José Ángel González explicó que decidió abandonar el cargo en cuanto tuvo conocimiento de la querella y justificó su salida en términos institucionales. "No quiero perjudicar el buen nombre de la Policía", afirmó. En el mismo espacio, añadió: "Yo renuncio antes de que me cesen, ahora me tienen que cesar".

Hablamos en #exclusiva con el jefe de policía acusado de agresión sexual. 🟠 Todos los detalles EN DIRECTO.#YAS18Feb ▶️ https://t.co/FUaXHdwvsl pic.twitter.com/fbdMaNwZtd — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) February 18, 2026

Desde el Ministerio del Interior se trasladó que González no podía mantenerse en el puesto tras la admisión de la querella. Finalmente, la salida se ha presentado como una renuncia voluntaria, que se hará efectiva en las próximas horas. El mando operativo del Cuerpo recaerá de forma accidental en Gemma Barroso.

El ex DAO y la denunciante están citados a declarar el próximo 17 de marzo a las 10:30 horas. El caso ha causado un gran estupor en las filas de la Policía Nacional y ha motivado la reacción del sindicato Jupol, que ha reclamado decisiones inmediatas para preservar la credibilidad de la institución.