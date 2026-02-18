Feijóo, tras conocer el escándalo del DAO: "España se está cayendo a pedazos"

El Partido Popular ha elevado hoy el tono de su confrontación con el ejecutivo tras conocerse la citación judicial del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado con dureza ante la querella por agresión sexual admitida contra el alto cargo policial, sentenciando que la situación institucional del país es de extrema gravedad: "España se está cayendo a pedazos", ha afirmado en los pasillos del Congreso.

Muy crítico, el líder de la oposición ha cuestionado la gestión del Ministerio del Interior, recordando que el Gobierno ratificó recientemente al DAO en su puesto pese a las sombras que ahora planean sobre su conducta. "Si esto es verdad, qué más puede pasar en nuestro país", ha lamentado Feijóo ante los medios, vinculando el caso a una supuesta degradación de las instituciones bajo el mandato actual.

Posteriormente, el presidente del PP ha escrito en la red social X que si el Gobierno ha tenido "a un presunto violador" como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, "como mínimo desde hace un mes" es que "no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público".

"Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron", ha escrito en su cuenta de X después de que el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, dimitiera en la tarde de ayer después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual.

"Por cierto, primero el Fiscal General del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez", ha afirmado Núñez Feijóo.

La ofensiva parlamentaria la ha liderado Jaime de los Santos, responsable de Igualdad del PP, quien ha calificado de "terrible" el relato de los hechos. Según la denuncia, el mando policial habría citado a una subordinada en su vivienda oficial para agredirla sexualmente.

Desde el PP han lanzado dardos directos contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska: De los Santos ha reprochado al Ministro el haber "blindado" a quien considera su mano derecha.

En este sentido, los populares enmarcan este episodio en una "concatenación de abusos" que incluye los efectos de la ley del 'solo sí es sí' y los fallos en el sistema de pulseras de protección a víctimas.

La gravedad del asunto ha quedado certificada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha admitido a trámite la querella. El magistrado instructor sostiene que los hechos presentan indicios sólidos de delitos de agresión sexual, lo que ha obligado al alto cargo a declarar en calidad de investigado.