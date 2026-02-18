La comisaria principal Gemma Barroso ha sido designada como nueva DAO (directora adjunta operativa) interina de la Policía Nacional, después de una reunión de la cúpula policial que ha sido organizada por el director general de la institución, Francisco Pardo Piqueras. La decisión se ha adoptado este miércoles en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, ante la vacante generada por la renuncia de su predecesor.

Esta elección llega en un momento especialmente delicado tras la dimisión de José Ángel González como DAO tras admitirse a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada por una subordinada y citada judicialmente para declarar en marzo. La querella fue aceptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, lo que precipitó la crisis interna.

A esto se une la destitución del principal asesor del DAO, el comisario Óscar San Juan, al que se le ha abierto una información reservada para investigar si trató de coaccionar a la denunciante del DAO para que no acudiese a los tribunales y si es cierto que se le ofreció pagarla con puestos en la estructura policial.

Barroso, que hasta ahora era subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, ocupaba la jefatura jerárquica de la agente denunciante cuando ocurrió la presunta agresión en abril de 2025. Su nombramiento busca garantizar la continuidad operativa y suavizar el impacto institucional de la salida de González en la estructura del Cuerpo.