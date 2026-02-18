La empresa que enchufó a la prostituta de Ábalos busca especialista en "comunicación con perspectiva de género"

El grupo empresarial en el que que la prostituta de José Luis Ábalos estuvo contratada sin trabajar, Tragsa, ha ofertado un nuevo puesto para el que buscan un especialista en "comunicación con perspectiva de género".

Jéssica Rodríguez fue enchufada concretamente en la empresa pública Tragsatec perteneciente al grupo Tragsa con el supuesto encargo de realizar un "servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF Alta Velocidad para el período 2019-2021". La propia prostituta del entonces ministro de Transportes reconoció ante el Tribunal Supremo que había estado cobrando pero que no realizaba tareas para la empresa. Es decir, que había estado cobrando por ser la enchufada del ministro.

Ese mismo grupo empresarial busca ahora un especialista en comunicación que haya estudiado un Grado en una de las siguientes carreras: Comunicación Audiovisual, Periodismo, Ciencias de la Comunicación, Publicidad y Marketing, Relaciones Laborales, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales, Sociología, Psicología, Ciencias Sociales, Humanidades, Educación Social, Antropología Social y Cultural. Algo a lo que habrá que sumar la titulación del Máster en comunicación con perspectiva de género.

Otros de los requisitos indispensables para acceder al puesto son tener una "formación de al menos 150 horas como agente de igualdad o formación específica en igualdad entre mujeres y hombres". De la misma forma, se pide que se tenga al menos tres años de experiencia académica o laboral en la organización de eventos y jornadas que versasen sobre igualdad, así como una experiencia también académica o laboral de dos años en la gestión de redes sociales.

Si se cumplen estos requisitos, se podrá optar a un puesto a jornada completa con una duración estimada de 15 meses que estará dedicado al "diseño y realización de campañas de comunicación y sensibilización con perspectiva de género". La persona designada también tendrá que "identificar, sistematizar y revisar documentación e información de interés para incluir" en las redes sociales y en la web de Tragsa.

Además, la persona que sea contratada dedicará su tiempo a redactar informes, artículos y noticias sobre la igualdad dentro de la propia compañía. Así, procederá a elaborar materiales que formen y sensibilicen a los empleados de Tragsa en la igualdad en el ámbito laboral. Dentro de estas competencias, se dedicará a la "gestión y organización de jornadas técnicas, seminarios y acciones formativas de igualdad en el ámbito laboral y empresarial en modalidad online o presencial".

Tragsa valorará para el puesto mayor experiencia en torno a la redacción de artículos y organización de eventos en torno a la igualdad entre el hombre y la mujer y el puesto estará asociado a la ejecución del encargo detallado en la publicación para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o con financiación que provenga de Fondos de la Unión Europea.

El Máster con perspectiva de género

Según la página web de la Universidad Complutense de Madrid, el Máster Universitario sobre Estudios de Género "está diseñado para brindar una formación rigurosa y crítica sobre las teorías y herramientas metodológicas que permiten analizar y actuar sobre los problemas sociales y las desigualdades desde una perspectiva de género".

"El Máster Universitario va dirigido a aquellas personas con interés en los estudios de género, incluidas aquellas con experiencia en este ámbito. Está especialmente orientado a personas graduadas que, más allá del área de conocimiento o de la titulación, quieran comprender los aspectos sociales, políticos y económicos que articulan las cuestiones de género en sociedades cada vez más complejas", detallan desde la universidad pública madrileña.