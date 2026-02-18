Sin burka en Alcalá de Henares ni en Galapagar: la normativa que también permitió el PSOE

"Estamos defendiendo la libertad". Con estas palabras en La Noche de Cuesta de esRadio, la alcaldesa de Alcalá de Henares Judith Piquet, defendió la prohibición del acceso a dependencias municipales cuando se oculte el rostro de forma integral, como sucede con prendas como el niqab o el burka.

La normativa se aprobó con el apoyo de VOX, partido que promovió esta iniciativa. La prohibición se basa en la potestad del consistorio para regular el funcionamiento interno de sus instalaciones públicas y garantizar la seguridad jurídica y administrativa en la prestación de servicios. El texto de la moción subraya que para acceder a edificios municipales debe ser posible identificar visualmente a la persona cuando se requiera para trámites oficiales, con el objetivo de prevenir suplantaciones, proteger datos personales y asegurar la convivencia y normal funcionamiento de los servicios públicos. Desde la oposición califican la decisión de discriminatoria y cuestionan la legalidad de la ordenanza por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

🏛️PLENO | 🫱🏻‍🫲🏼DIVERSIDAD | Nuestro concejal @J_albergr "No he visto a ninguna entidad reivindicando alarma social por el uso del niqab en nuestra ciudad. Sí recuerdo haber visto concentraciones ilegales de ultras a las que acudían concejales de VOX con gente que se tapaba la cara." pic.twitter.com/RHu1IvIsJT — PSOE de Alcalá de Henares /❤️ (@PSOEAlcaladeH) February 17, 2026

El acuerdo aprobado no menciona ninguna confesión concreta ni se apoya en criterios ideológicos o culturales. Se centra, exclusivamente, en la imposibilidad de permitir el acceso cuando exista una ocultación integral o sustancial del rostro, independientemente del origen o significado de la prenda. También se prevén excepciones por motivos médicos, de salud pública o laborales. En La Noche de Cuesta de esRadio, Piquet denunciaba la hipocresía de la izquierda en este asunto.

📢 @JudithPiquet en el programa de esRadio "La noche de Cuesta" @esRadio "Resulta tremendamente curioso que quienes reparten carnets de buenas y malas feministas, ahora defiendan que alguien pueda entrar con un burka, cuando es un instrumento de subordinación de la mujer". 👉🏻… pic.twitter.com/SljrI55iso — PP Alcalá de Henares (@ppdealcala) February 17, 2026

En Galapagar, desde 2010

El debate en Alcalá de Henares tiene un precedente, ya que esta normativa se encuentra vigente en Galapagar desde el 27 de julio de 2010. Aquel día, el pleno de esta localidad aprobó la moción presentada por el PP para prohibir el uso del burka, niqab o cualquier tipo de prenda que impida identificar a las personas en las instalaciones y edificios municipales. Ya por aquel entonces, Esperanza Aguirre, que presidía la Comunidad de Madrid, manifestó su sorpresa de que el Gobierno que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero, "que todo lo prohíbe y al que tanto le gusta prohibir, lo prohíba todo", excepto el uso de esta prenda. "El burka encierra a la mujer", sentenció Aguirre. Y su alegato ha perdurado en el tiempo en este municipio que no ha sufrido ningún cambio pese a haber tenido un gobierno socialista durante cuatro años. De hecho, muchos vecinos pensaban que el PSOE habría eliminado o, al menos, modificado la normativa. Pero no. El alcalde en aquella época, el popular Daniel Pérez consideró que era mejor poner medidas "con antelación". Y quizás ahí encontremos la clave, en un trabajo de prevención para que haya una mejor convivencia.

A debate en el Congreso

Mientras tanto, el debate continúa con polémicas declaraciones como las realizadas por el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, quien señaló que vestir el burka es una expresión de libertad.

La iniciativa de PP y Vox de prohibir el burka decayó en el Congreso, pero mucho ojo porque en un movimiento hábil, Junts registró una proposición de ley propia que ahora sí, el PSOE aceptará debatir.