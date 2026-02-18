Sánchez avisa a Felipe González de que tardará en votar al PSOE: "Me voy a volver a presentar"

En una rueda de prensa desde la India, Pedro Sánchez ha aludido a su breve saludo con Felipe González después de las nuevas críticas del expresidente del Gobierno al Ejecutivo sanchista, con el aviso de que votaría "en blanco" si Sánchez volvía a ser candidato.

Cuando un periodista le preguntó a Sánchez por el "frío" saludo, el presidente contestó con aparente sorpresa: "¿Pero por qué frío? De repente saludos fríos… Fríos o no fríos, es normal, como se dan saludos las personas", ha dicho descartando también que se tratara de un saludo breve: "Estábamos en una fila".

Sobre las críticas de González, Sánchez le quitó hierro apuntando que lleva en esa posición mucho tiempo y "el titular sería al revés, que apoyara alguna de las cosas que hace este Gobierno". "Estoy encantado de que sea militante", dijo, y de que en un "futuro vote" al PSOE, pero advirtió de que "será lejano porque me voy a volver a presentar.