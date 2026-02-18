Menú
España

Sánchez avisa a Felipe González de que tardará en votar al PSOE: "Me voy a volver a presentar"

"¿Pero por qué frío?", contestó Sánchez cuando le preguntaron por su fugaz reencuentro con Felipe González.

"¿Pero por qué frío?", contestó Sánchez cuando le preguntaron por su fugaz reencuentro con Felipe González.
Libertad Digital

En una rueda de prensa desde la India, Pedro Sánchez ha aludido a su breve saludo con Felipe González después de las nuevas críticas del expresidente del Gobierno al Ejecutivo sanchista, con el aviso de que votaría "en blanco" si Sánchez volvía a ser candidato.

Relacionado

Cuando un periodista le preguntó a Sánchez por el "frío" saludo, el presidente contestó con aparente sorpresa: "¿Pero por qué frío? De repente saludos fríos… Fríos o no fríos, es normal, como se dan saludos las personas", ha dicho descartando también que se tratara de un saludo breve: "Estábamos en una fila".

Sobre las críticas de González, Sánchez le quitó hierro apuntando que lleva en esa posición mucho tiempo y "el titular sería al revés, que apoyara alguna de las cosas que hace este Gobierno". "Estoy encantado de que sea militante", dijo, y de que en un "futuro vote" al PSOE, pero advirtió de que "será lejano porque me voy a volver a presentar.

Temas