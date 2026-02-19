Aldama, al juez sobre los cupos de PDVSA: "Estamos hablando de la financiación ilegal del partido"

¿Qué es la trama de hidrocarburos?

La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia.

Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación.

La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos.

La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos.