Aldama, al juez sobre los cupos de PDVSA: "Estamos hablando de la financiación ilegal del partido"

Libertad Digital publica la declaración íntegra del empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama en calidad de imputado en el marco del caso Hidrocarburos.
Aldama declaró como investigado el pasado 29 de enero en el marco del caso Hidrocarburos. En esta declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Aldama aseguró que tenía en su propiedad un sobre que demostraría la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, de la que también es presidente Pedro Sánchez. Este sobre le habría sido facilitado por la ahora dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
Al ser preguntado al respecto de este sobre por el fiscal, el empresario reconoció su existencia, pero aseguró que, para dar más información al respecto, tenía que hablarlo con la Fiscalía con el objetivo de conseguir un mejor trato judicial.
"Si no les importa, es algo que tenemos que negociar directamente con ustedes porque es algo que... estamos hablando de la financiación ilegal del partido, que es algo que no hemos hablado hasta ahora", espetó Aldama en sede judicial.
En este sentido, explicó que el sobre contenía información que unía los negocios de los hidrocarburos venezolanos con las formaciones que lidera Pedro Sánchez: "Es relativo al negocio de hidrocarburos con la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista".
De esta forma, reconoció que el sobre le había sido facilitado por Delcy y que en el asunto estaba también involucrado el dirigente chavista Carlos Martínez, con el que comenzó a realizar negocios inmobiliarios en el año 2014. El sobre estaría enmarcado en los negocios que los socialistas habrían realizado, según la declaración de Aldama, con PDVSA, la petrolera estatal que el régimen chavista habría utilizado para realizar negocios en el exterior.
