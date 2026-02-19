Menú
Aldama, al juez sobre los cupos de PDVSA: "Estamos hablando de la financiación ilegal del partido"

El sobre está relacionado con la petrolera venezolana PDVSA, utilizada por el régimen chavista para realizar negocios con los hidrocarburos.

Libertad Digital publica la declaración íntegra del empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama en calidad de imputado en el marco del caso Hidrocarburos.

¿Qué es la trama de hidrocarburos?

La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia.

Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación.

La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos.

La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos.

Aldama declaró como investigado el pasado 29 de enero en el marco del caso Hidrocarburos. En esta declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Aldama aseguró que tenía en su propiedad un sobre que demostraría la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, de la que también es presidente Pedro Sánchez. Este sobre le habría sido facilitado por la ahora dictadora venezolana y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Al ser preguntado al respecto de este sobre por el fiscal, el empresario reconoció su existencia, pero aseguró que, para dar más información al respecto, tenía que hablarlo con la Fiscalía con el objetivo de conseguir un mejor trato judicial.

"Si no les importa, es algo que tenemos que negociar directamente con ustedes porque es algo que... estamos hablando de la financiación ilegal del partido, que es algo que no hemos hablado hasta ahora", espetó Aldama en sede judicial.

En este sentido, explicó que el sobre contenía información que unía los negocios de los hidrocarburos venezolanos con las formaciones que lidera Pedro Sánchez: "Es relativo al negocio de hidrocarburos con la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista".

De esta forma, reconoció que el sobre le había sido facilitado por Delcy y que en el asunto estaba también involucrado el dirigente chavista Carlos Martínez, con el que comenzó a realizar negocios inmobiliarios en el año 2014. El sobre estaría enmarcado en los negocios que los socialistas habrían realizado, según la declaración de Aldama, con PDVSA, la petrolera estatal que el régimen chavista habría utilizado para realizar negocios en el exterior.

