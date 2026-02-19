Libertad Digital publica la declaración completa de Carmen Pano en la Audiencia Nacional el pasado 30 de enero donde volvió a ratificar que había realizado entregas de dinero por valor de 90.000 euros en la sede del Partido Socialista en Ferraz. "Álvaro, tenemos que ir a Ferraz a llevar dinero", le dijo Pano a la persona que le llevó a la sede del PSOE en una de las ocasiones.

La empresaria explicó durante su declaración que Claudio Rivas le realizaba una transferencia a sus cuentas bancarias y ella retiraba el dinero en efectivo para posteriormente entregarlo donde este le ordene. "Siempre ha sido al despacho de Víctor de Aldama", especificó.

De igual manera, la empresaria también fue preguntada por la persona que le acompañó a realizar una de las entregas de dinero en Ferraz, Álvaro Gallego. "Era la persona de confianza del señor Claudio Rivas", explicó la empresaria que añadió que cuando se dirigió a Ferraz por segunda vez le comunicó a Gallego sus intenciones. "Álvaro, tenemos que ir a Ferraz a llevar dinero", declaró Pano.

La empresaria ratificó que realizó dos entregas de 45.000 euros cada una en la sede del PSOE "de rebote". "Yo he llevado el dinero a Víctor de Aldama y a mí Víctor de Aldama ha sido el que me ha dicho: 'Carmen no puedo salir del despacho ¿te importa llevar esto a Ferraz?'", detalló Pano. De igual manera, tambien precisó que en un primer momento se negó pero finalmente acabó accediendo. "Me lo metió en una bolsa, luego en otra bolsa de papel y le dije: 'es la última vez que te hago este tipo de favores, apáñatelas como puedas'", añadió.

