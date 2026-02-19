El BOE publica la destitución del DAO denunciado por agresión sexual casi 48 horas después de estallar el escándalo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la destitución oficial de José Ángel González Jiménez como DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, un hecho que se produce casi 48 horas después de que se hiciera público que estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual. La salida del número dos operativo del cuerpo se produce tras la admisión a trámite de la querella en un juzgado madrileño.

La publicación no ha aparecido en edición ordinaria de este jueves, sino en un número extraordinario difundido varias horas después, en torno a las 13.15 horas, una fórmula reservada habitualmente para decisiones que el Gobierno considera importantes. Con ello, el Ministerio del Interior da cobertura legal inmediata al relevo en la cúpula policial tras el terremoto institucional desatado esta semana.

La resolución oficializa el cese de José Ángel González, que presentó su dimisión el mismo día en que trascendió la investigación judicial, pero que hasta este momento seguía manteniendo las prebendas del cargo como vivienda oficial –que deberá abandonar en las próximas horas– y escolta policial al seguir oficialmente en el puesto, aunque oficiosamente la comisaria principal Gemma Barroso venía actuando como nueva DAO interina. De hecho, esta mañana ha llamado a la denunciante de su antecesor y le ha puesto escolta policial.

El escándalo estalló el martes, cuando se conoció que un juzgado de Madrid había admitido a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada por una inspectora del cuerpo, lo que provocó que José Ángel González presentase su dimisión. Tanto el PP como algunos sindicatos policiales han exigido la dimisión inmediata del ministro, que utilizó los decretos de ayuda a la DANA para evitar la jubilación de José Ángel González y mantenerlo en el cargo.

De hecho, el sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en el Consejo de la Policía, ha convocado una concentración de protesta para exigir la dimisión del ministro y del director general de la Policía para este próximo lunes. El citado acto de protesta tendrá lugar frente a la sede del Ministerio del Interior en la que se encuentra el despacho del propio ministro.