Escándalo DAO: el jefe policial directo de la denunciante fue trasladado dos semanas después de presentarse la querella

El que fuera comisario de Coslada-San Fernando de Henares (Madrid), David Molano, fue relevado de su puesto casualmente solo dos semanas después de que se formalizase la querella contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. En esta comisaría de Madrid estaba destinada la denunciante, que ha acusado al DAO de haber cometido presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

Tanto el DAO como el comisario Óscar San Juan, número dos de González, se han visto obligados a presentar su dimisión después de que haya trascendido la querella contra José Ángel González. En ella, San Juan aparece como presunto partícipe en las coacciones posteriores a la supuesta agresión sexual.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital no descartan que "en este escándalo el ex DAO y su asesor no sean los únicos mandos policiales que puedan acabar viéndose salpicados".

Las mismas fuentes consultadas por LD muestran "su sorpresa con el hecho de que el comisario de Coslada, mando directo de la presunta víctima de la agresión sexual, casualmente fuese destinado a otra comisaría pocos días después de que la agente formalizase su querella contra el DAO".

"David Molano era el encargado de la comisaría en la que se encontraba de servicio la agente antes de ser llamada por el nº 2 de la Policía, el día en el que supuestamente se produjo la agresión sexual. De hecho, esta agente se reunió con José Ángel González tras conducir un coche camuflado de la citada comisaría de Coslada", apuntan

Otras fuentes policiales han confirmado a este diario que Molano fue relevado de su puesto al frente de la Comisaría de Coslada pocos días después de que se formalizase la querella presentada el día 9 de enero ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 8 de Madrid, que ha citado a González el día 17 de marzo para tomarle declaración. Molano habría sido trasladado, según estas fuentes, a la madrileña Comisaría de San Blas y sería un cargo policial que sus compañeros conocerían por codearse fácilmente con sus superiores.

El día 27 de enero de este mismo año, es decir, apenas dos semanas después de formalizarse la querella, consta una nota de prensa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en la que se refleja la toma de posesión de Laura Delgado de las Heras como nueva comisaria de Coslada-San Fernando.

Tras ponerse Libertad Digital en contacto en numerosas ocasiones y por varias vías con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, estos han asegurado que no pueden confirmar si Molano ya no es el comisario de Coslada. De la misma forma, han negado poder explicar los motivos de su relevo, ni cuáles son sus nuevas funciones en la Comisaría de San Blas.

La víctima estaba destinada en Coslada

La víctima, según se desgrana en la querella a la que ha tenido acceso este diario, se encontraba de servicio en la Comisaría de Coslada cuando fue llamada por el DAO para asistir a una comida. Ella se negó alegando que estaba de servicio, pero el alto mando de Interior "haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente".

Posteriormente, el DAO le habría ordenado, según el relato de la víctima, que le llevase a su casa, domicilio oficial otorgado con el cargo, donde se habría producido la agresión sexual. Posteriormente a los hechos denunciados ella habría vuelto a la comisaría de Coslada, donde habría cogido su coche particular para abandonar su puesto de trabajo e ir a su casa, donde habría sufrido una crisis de ansiedad.

Por su parte, el ministro del Interior ha negado que la Policía Nacional o los altos cargos de su cartera tuvieran conocimiento de esta querella. "Evidentemente no sabíamos nada, si hubiéramos tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia –al DAO— o se le hubiese cesado de inmediato como se hizo ayer", ha explicado el dirigente del Gobierno de Pedro Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.

