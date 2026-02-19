Iván Redondo no tiene abuela: fusiona su ego con la IA para promocionar su nuevo libro

"A veces en la vida, como en la empresa y la política, hay que saber ganar, saber perder y saber parar. Nos volveremos a ver…". Con estas palabras se despidió Iván Redondo el 9 de julio de 2021. Tres años después de su salida por la puerta de atrás del Palacio de la Moncloa, Redondo ha decidido publicar un libro con su versión de aquellos años. Bajo el título El Manual –haciendo referencia al libro de Sánchez titulado Manual de resistencia– , el que fuera director de Gabinete de la Presidencia entre 2018 y 2021 cuenta su historia.

El estratega ha acompañado el anuncio de su libro con un vídeo en su perfil de X que ya está dando de que hablar. En el clip, realizado con inteligencia artificial, se resumen sus años en la política española a través de caricaturas de los principales protagonistas de la época: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y otros líderes del momento, así como momentos emblemáticos de debates electorales, la época del Covid o campañas que marcaron su trayectoria.

"Vive la historia de un asesor"

El vídeo destaca por su tono gráfico y directo, incluyendo caricaturas animadas que resumen años de política en segundos, mostrando a Redondo en acción junto a los líderes que marcaron aquel período. En el propio vídeo, Redondo asegura: "Gracias por todo, nos volveremos a ver. Vive la historia de un asesor, un equipo, un país. La audacia, las ilusiones, los adversarios y el momento. Conoce cómo traer otro futuro al presente y evitar el futuro terror. ¿Por qué se fue? Hay manuales de resistencia y luego está El Manual".

La publicación ha generado comentarios divididos: aunque algunos celebran la obra y esperan leerla, otros critican al estratega, recordando su controvertida influencia en el PSOE. "No, si encima estarás orgulloso del monstruo que has creado y el daño que le estarás haciendo a nuestra sociedad", "Menudo cantamañanas. No me explico cómo te contratan" o "No te vengas arriba con dibujitos simpáticos. No has hecho nada que no hubiera hecho cualquier mindundi" son algunas de las reacciones.

La trayectoria de Redondo

Publicado bajo el sello Contraluz (Grupo Anaya), 'El Manual', según la define el autor, es la historia de un "estratega independiente" que ostenta un récord inusual en España: haber ganado elecciones con los dos grandes partidos, el PP –llevó a Xavier García Albiol a la Alcaldía de Badalona y logró que José Antonio Monago fuera el primer presidente del PP en Extremadura– y el PSOE –liderando la moción de censura y las victorias de Sánchez y Salvador Illa–.

Según Redondo, el libro promete responder las preguntas que dejó su salida en 2021: por qué se marchó, su ascenso desde Donosti o cómo enfrentar autoritarismos.