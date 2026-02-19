La crisis provocada por la dimisión del DAO de la Policía Nacional, que está siendo investigado por la justicia por una presunta agresión sexual, va a llegar casi hasta la puerta del despacho del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y es que a escasos metros de la misma, justo en el exterior del edificio, se ha convocado una protesta para exigir la dimisión del máximo responsable de la cartera de Interior.

Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios en el Consejo de la Policía Nacional, ha convocado a los agentes del cuerpo, miembros de otros cuerpos de seguridad y a todos los ciudadanos que quieran a concentrarse este próximo lunes 23 de febrero a las 12.00 horas frente a la sede del Ministerio del Interior en el Paseo de la Castellana. El objetivo es forzar a Marlaska ha dejar su puesto.

Desde el sindicato han sostenido que el Ministerio del Interior ha avalado y mantenido en puestos de máxima responsabilidad a mandos ahora bajo investigación por delitos graves. Entre las acusaciones que citan figuran, además de la agresión sexual, supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, lo que, a su juicio, compromete la credibilidad de la cúpula policial.

La convocatoria incluye la exigencia de dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su responsabilidad política directa, pero también la salida del actual Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. JUPOL ha reclamado medidas urgentes de transparencia, protección real a las víctimas y una investigación independiente que depure responsabilidades dentro de la estructura de mando.

El sindicato policial ha subrayado que la concentración está registrada formalmente y que se desarrollará de manera pacífica y conforme a la legalidad vigente. El objetivo, han asegurado, es que se escuche la voz de los profesionales que trabajan a diario por la seguridad de los ciudadanos y que, según han denunciado, ven empañado su honor por los escándalos de la cúpula.