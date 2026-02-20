Desprecio a las víctimas y guiño a Bildu: polémica exposición del Gobierno sobre la Constitución

La exposición organizada por el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños en el Congreso para conmemorar la Constitución de 1978 ha generado fuertes críticas por su selección parcial y sesgada de imágenes, según han recogido en ABC y El Confidencial. La muestra, titulada Nuestra Constitución más longeva, incluye 40 fotografías que recorren la historia constitucional de España, pero deja fuera a figuras clave como Don Juan Carlos, José María Aznar y Mariano Rajoy, mientras otorga un protagonismo desproporcionado a los gobiernos socialistas y a Pedro Sánchez, además de incluir a Yolanda Díaz más veces que al propio Felipe VI.

Uno de los aspectos más controvertidos de la exposición es el tratamiento de las víctimas de ETA. Únicamente se muestra una fotografía de la manifestación de las manos blancas en repulsa del asesinato del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996, ubicada en una esquina de la entrada, junto a un mural de portadas de periódicos del 21 de octubre de 2011, día del cese de la violencia de la banda.

Entre esas cabeceras aparece el diario Gara, histórico altavoz de ETA dirigido por Mertxe Aizpurua, actual portavoz de EH Bildu en el Congreso, al mismo nivel que diarios democráticos como El País, El Mundo o El Correo, sin contextualización sobre su vinculación con la banda terrorista. Todo un un guiño al partido de Arnaldo Otegi, socio parlamentario del Gobierno de Sánchez.

Avances sociales promovidos sólo por los gobiernos socialistas

La exposición también presenta un recorrido histórico selectivo que pone en valor los avances sociales promovidos por los gobiernos socialistas. Se incluyen imágenes de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, mostrando reformas como la ley del aborto, el matrimonio igualitario o la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "minusválido" por "persona con discapacidad". En contraste, quedan ausentes los gobiernos del Partido Popular y sus logros, como la entrada en el euro bajo José María Aznar o la superación de la crisis financiera con Mariano Rajoy.

El tratamiento de la educación y la sanidad también sigue esta línea: la manifestación contra el decreto balear de lenguas cooficiales en 2013 recibe más espacio que los hitos históricos en materia educativa o sanitaria de otras legislaturas, y la sanidad se representa con una fotografía de ciudadanos aplaudiendo a sanitarios durante la pandemia, bajo el mandato de Sánchez. Las manifestaciones ciudadanas tienen un peso notable, desde marchas en favor del aborto, la sanidad o la vivienda hasta la imagen de una mujer en la celebración del Día de la Mujer.

Una imagen de la exposición | Fuente: EFE

Asimismo, la exposición intenta reforzar la narrativa de género al mostrar a diputadas de la legislatura constituyente como "madres de la Constitución", a pesar de que los redactores de la Carta Magna fueron exclusivamente hombres. Esta reinterpretación histórica coincide con la presencia de Francina Armengol, presidenta del Congreso, cuya influencia se percibe en la selección de fotografías y paneles, incluyendo la reforma de las lenguas cooficiales.ç

El acto de inauguración se celebró en el Congreso de los Diputados con la presencia de Sus Majestades los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

La muestra, organizada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Congreso de los Diputados y la Agencia EFE, permanecerá abierta al público hasta marzo de 2026. La selección de las fotografías se ha realizado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y se ha aprobado por la Mesa de la Cámara Baja, según informan ambos medios.