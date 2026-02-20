El ex DAO de la Policía entrega placa y arma y se jubila sin expedientes y con dos pluses por medallas

El ex DAO (director adjunto operativo) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha entregado este viernes su placa y su pistola, con lo que ha dejado oficialmente de formar parte del cuerpo para convertirse en un jubilado más. Con este trámite, después de que ayer jueves apareciera su cese en el BOE, pone fin a su etapa en activo y cierra más de cuatro décadas de carrera, en la que ha alcanzado el puesto que puede alcanzar un uniformado..

El comisario principal concluye su carrera profesional con una hoja de servicios intachable, ya que el Ministerio del Interior ha optado por no abrirle ningún tipo de expediente después de que haya sido acusado por una subordinada por una posible agresión sexual, algo que sí le habría pasado a cualquier otro agente de la Policía Nacional que se encontrara en un situación similar. La denuncia que está investigando un juzgado de Madrid.

Es más, esa carrera supuestamente intachable con la que finaliza su carrera política hará que no cobre una pensión normal de jubilación. El ex DAO ha sido condecorado en dos ocasiones con medallas pensionadas, exactamente, con dos medallas al Mérito Policial con distintivo rojo. Estas condecoraciones llevan aparejadas, cada una, un aumento en la retribución del 10 por ciento sobre la pensión que le corresponde legalmente.

Lo que no está claro es si González Jiménez va a cobrar este sobresueldo por sus dos medallas de manera indefinida o si, por el contrario, es posible que sólo la cobre temporalmente. La razón de esto es que tanto el PP como Justicia Policial (JUPOL) –uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo– han exigido al Gobierno que le retire estas condecoraciones. Está por ver si esta cuestión no termina en los tribunales de justicia.

El escándalo estalló el martes, cuando se conoció que un juzgado de Madrid investigaba al entonces DAO por presunta agresión sexual, lo que provocó que José Ángel González presentase su dimisión. La situación ha generado una importante crisis tanto en el Ministerio del Interior como en la Dirección General de Policía, que ha tenido que reestructurar rápidamente su organigrama.

La comisaria principal Gemma Barroso fue elegida DAO interina apenas 24 horas después de que se iniciase la polémica. De forma paralela, el Ministerio del Interior ha apartado al principal asesor del DAO, al que se está investigando por posibles coacciones a la denunciante de la posible agresión sexual.

Tanto el PP como algunos sindicatos policiales han exigido la dimisión inmediata del ministro, que utilizó los decretos de ayuda a la DANA para evitar la jubilación de José Ángel González y mantenerlo en el cargo, pero Marlaska se resiste. De hecho, JUPOL ha convocado una concentración de protesta para exigir la dimisión del ministro y del director general de la Policía para este próximo lunes.