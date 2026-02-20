Fernando Simón admite ahora que los muertos por covid podrían ser "el triple"

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha admitido en una intervención realizada en la cuarta edición del Congreso de Virología de la Universidad de Valencia que "nunca podremos conocer la cifra real" de las muertes que se produjeron durante la pandemia de la covid-19.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se habló de más de siete millones entre todas las víctimas reportadas por los países desde el inicio de la enfermedad hasta finales de 2024. Sin embargo, Simón ha señalado que "se estima que podría ser el doble, pero también el triple, y los siete millones podrían ser 14 o 21".

Este cambio en el número definitivo de muertes se debe, según él, a las dificultades de registro y notificación en muchos países. De hecho, Naciones Unidas estima que cerca de 15 millones de personas murieron tan solo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Las declaraciones realizadas en la Universidad de Valencia se unen a la larga lista de mentiras y errores de gestión en España durante la pandemia. Uno de los principales problemas fue la disparidad entre las cifras reales de fallecidos comunicadas públicamente en España, especialmente durante los momentos más críticos de la primera ola de la covid-19.

El baile de cifras en España

Según el Ministerio de Sanidad –dirigido en aquel momento por el socialista Salvador Illa–, aproximadamente 121.880 personas perdieron la vida a causa de la pandemia. El dato, que incluye a personas que fallecieron tras haber dado positivo en una prueba diagnóstica oficial –PCR o test de antígenos–, es claramente inferior al proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Solamente entre 2020 y 2021 documentó más de 114.000 fallecimientos y, en total, se superaron las 160.000 personas fallecidas.

De hecho, esta cifra podría llegar hasta las 231.014 si se tienen en cuenta otras causas y/o patologías que pudieron agravarse a causa de la infección. Por su parte, el Sistema Momo del Instituto de Salud Carlos III registró en 2020 un exceso de 70.703 fallecidos, una cifra mucho mayor que la oficial de Sanidad en aquel periodo.

Un "impacto marginal" en el territorio

El Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, defendió que "el estado de alarma permitió salvar miles de vidas, según estudios científicos independientes, 450.000 vidas", pero esas afirmaciones se apoyaban en estimaciones difíciles de verificar y estadísticas que fueron modificándose con el tiempo. Además, hubo cambios constantes en los criterios de contabilización de contagios y muertes, lo que generó confusión tanto entre la ciudadanía como entre las propias comunidades autónomas.

Por otro lado, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, minimizó en aquellos momentos la gravedad de la situación para transmitir una sensación de control que no se correspondía con la evolución posterior de la pandemia. Simón aseguró que la variante británica tendría un "impacto marginal" en el país y reconoció que ante la escasez mundial de mascarillas se "quiso ser prudente" y por eso se desaconsejaron.