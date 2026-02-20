Marlaska se reúne con su homóloga de República Dominicana en plena polémica con el pasaporte de Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con la ministra del Interior del Gobierno de República Dominicana el pasado 5 de febrero. Esta conversación se produjo después de negarse Begoña Gómez a entregar su pasaporte al titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. La esposa de Pedro Sánchez es investigada por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.

El magistrado solicitó el pasado mes de noviembre de 2025 el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora con el objetivo de ahondar en la posible comisión de un delito de malversación de fondos públicos. Esto es, el juez quiere averiguar si Álvarez trabajó para los proyectos privados de la esposa de Pedro Sánchez mientras cobraba un sueldo pagado con el erario público español. Tras esta petición, el magistrado no ha obtenido respuesta. Por ello, el pasado 6 de febrero del presente año, el juez Peinado dictó un auto en el que exigía a la Oficina Nacional de Información del Pasajero que le remitiese toda la información de sus viajes "a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación Rusa".

Por su parte, Grande-Marlaska –que apenas había tenido una reunión con su homóloga del Gobierno de República Dominicana en dos años— agendó el día 5 de febrero una reunión con la ministra del Interior dominicana, Faride Raful, en la sede del Ministerio, en Madrid. La reunión bilateral anunciada en la agenda del Gobierno español, fue destinada, según una nota de prensa remitida por el Gobierno dominicano, a "fortalecer la cooperación en materia de seguridad".

Durante el encuentro, siempre según el comunicado, ambas autoridades avanzaron en las negociaciones para la firma de un Tratado Internacional de Cooperación en Seguridad y contra la delincuencia transnacional, orientado a reforzar la respuesta conjunta frente a amenazas comunes. Así, se habrían explayado sobre la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

"Ambos ministros coincidieron en que la seguridad es un pilar fundamental para la convivencia, el desarrollo y el turismo, y reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo los canales de cooperación bilateral y europea. En este contexto, destacaron el impulso del programa PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), una iniciativa de la Unión Europea que promueve la cooperación entre Europa y América Latina para enfrentar de manera conjunta el crimen organizado y la delincuencia transnacional", como señala la nota.

Begoña y Dominicana

La relación de Begoña Gómez con la República Dominicana ha pasado al escenario público una vez que el empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama, acusó a la esposa del líder socialista de tener la nacionalidad dominicana. Esto se debería, según dijo, a los diferentes negocios que Gómez tendría en el país caribeño.

