Aldama, ante el juez: "Ángel Víctor Torres fue a México para sus negocios de hidrocarburos"

El empresario Víctor de Aldama aseguró en sede judicial que el ministro socialista Ángel Víctor Torres viajó a México con su supuesto socio, el empresario Manuel Sallés, con el objetivo de asociarse con una operadora para, posteriormente, realizar negocios de hidrocarburos.

Aldama declaró en calidad de investigado en la Audiencia Nacional el pasado 29 de enero ante el magistrado Santiago Pedraz, que instruye la causa del caso Hidrocarburos. En esta declaración, Aldama aseguró que tenía en su poder un sobre que le había dado la ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez que contiene pruebas de la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista por medio de cupos de PDVSA. Además, destacó el afán de Torres por realizar negocios con los hidrocarburos.

En la comparecencia que ha publicado Libertad Digital, el empresario detalla que el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y entonces presidente canario habría recibido al empresario Manuel Sallés por mediación de Koldo García en Canarias. La idea del negocio era, según Aldama, hacerse con unos depósitos fiscales en el puerto, en la zona franca de Canarias.

"Esos depósitos fiscales eran para albergar producto que viniera en barco, para que se depositara directamente en la zona franca porque además ahí están exentos de impuestos hasta que salga de la zona franca", explicó el empresario en sede judicial. Así, detalló que "era un negocio" en el que estarían implicados tanto Torres como Sallés y Koldo García, que estaría siendo pagado con entre 6.000 y 8.000 euros mensuales por sus labores de intermediación.

Para sacar rédito económico de ello, Torres habría señalado que debían primero asociarse con una operadora de hidrocarburos; por lo que habría viajado junto a Sallés a México en busca de nuevos socios con el objetivo de conseguir "la infraestructura adecuada". "Torres decía que tenían que tener una operadora sí o sí para que les pudieran entregar los depósitos fiscales y creo que por eso se van a México los dos a buscar una operadora para que se pudiera, digamos, de alguna manera, tener filial en Canarias", sentenciaba.

Al respecto de la conclusión de esta operación, Aldama aseguraba que no tenía conciencia clara del desenlace del negocio; pero espetó que siguió adelante una vez salió el ministro José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes porque "Koldo seguía teniendo casi la misma fuerza que cuando estaban dentro": "Siguen haciendo contactos y sé que iban muy avanzados con el tema de Canarias y Ángel Víctor Torres".

