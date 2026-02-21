Sánchez presume de ser el "primo Pedro" del pueblo gitano y condecora a Lolita y a Pepe Habichuela

Durante un acto conmemorativo por los seis siglos de presencia gitana en España, el presidente Pedro Sánchez ha manifestado este sábado su voluntad de trabajar para eliminar las brechas sociales y "los estereotipos que hieren" que todavía afectan a este colectivo.

En una ceremonia donde los asistentes se refirieron a él de forma afectuosa como "primo Pedro", Sánchez ensalzó las virtudes de una comunidad que considera "parte intrínseca" de la trayectoria nacional. La historia de España "no podría entenderse", según el presidente, sin el legado de figuras de la talla de Lola Flores, Camarón, Manuel de Falla o Julio Romero de Torres.

Memoria frente a la persecución

Más allá de la vertiente artística, el presidente puso en valor la "profunda" capacidad de resiliencia de los gitanos frente a "los siglos de discriminación y de persecución" sufridos. En este sentido, remarcó la importancia de fechas como el 8 de abril o el recuerdo del Samudaripen (el exterminio gitano bajo el régimen nazi) para dar luz a su aportación social.

Respecto al auge de la intolerancia en plataformas digitales, Sánchez fue tajante al asegurar que los responsables de tales mensajes encontrarán "toda la fuerza del Estado de derecho" como respuesta. Admitió que, pese a los hitos alcanzados en democracia, la situación actual no es suficiente porque "siglos de discriminación y de antigitanismo no se borran en unas décadas".

Una demanda de dignidad y justicia

Sánchez defendió que la realidad gitana está presente en todos los estratos, desde las facultades hasta las instituciones políticas, y que su reclamo es fundamentalmente de derechos. "El pueblo gitano no pide caridad ni folclore, pide algo mucho más sencillo, pero también mucho más auténtico, y es respeto, igualdad y reconocimiento", aseveró.

Galardonados por su trayectoria

El acto en el Palacio de la Moncloa concluyó con la entrega de distinciones a personalidades que representan una "historia de lucha, de talento y de compromiso".

Entre los reconocimientos destacaron la Orden del Mérito Civil para Juan de Dios Ramírez Heredia, pionero en las Cortes Españolas; las condecoraciones a Emilio Fernández de los Santos (Fundación Alalá) y a la comunicadora María Teresa Peña. Finalmente, el presidente otorgó la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio al guitarrista Pepe Habichuela y a la artista Lolita, ensalzando sus brillantes carreras en el mundo de la cultura.