Las intensas lluvias de las últimas semanas han reabierto el debate sobre otra infraestructura crítica en España: nuestro país dispone de uno de los parques de presas más extensos de Europa, con más de 2.400 presas de las que 1.000 son consideradas grandes presas. Con un valor patrimonial estimado de 25.000 millones y una actividad económica asociada de 50.000 millones anuales (un 3% del PIB), son indispensables para el abastecimiento, la generación hidroeléctrica y la protección frente a inundaciones.

Sin embargo, en los últimos años se han sucedido los avisos sobre la necesidad de un mayor mantenimiento de presas que presentan una edad media superior a los 50 años: según datos del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), una de cada tres presas supera los 60 años de vida útil y el 60% de las grandes presas de titularidad estatal tienen más de 60 años. Una circunstancia que "exige una revisión profunda", según los ingenieros que integran este comité. "Una presa envejecida no es lo mismo que una presa insegura, pero sí implica una atención más intensiva, estructurada y bien financiada", señalan sobre aspectos como "la capacidad hidráulica de los aliviaderos, los órganos de desagüe, el control de niveles de embalse y los sistemas de auscultación y vigilancia de la estructura".

Desde el PP, tras el anuncio que hizo Alberto Núñez Feijóo en su visita a las zonas más afectadas por el temporal en Andalucía, han confirmado este domingo la presentación de un "plan de emergencia para paliar el preocupante estado de conservación de las presas españolas y garantizar la seguridad". Dicho plan implicará, entre otras medidas, una "auditoría técnica exhaustiva, un plan presupuestario específico para presas de titularidad estatal de 500 millones de euros y dar prioridad a las políticas hídricas". Este lunes está previsto que lo den a conocer a las asociaciones de ingenieros en una reunión para valorar la situación.

Desde el PP, estiman que hasta 2035 el Estado deberá invertir 100.000 millones de euros en la política hídrica de los que al menos un 10% se lo llevará la modernización del parque de presas actual. El deficitario mantenimiento y la escasez de recursos destinados a este fin es la queja recurrente de las asociaciones de ingenieros y desde Spancold señalan en un comunicado que la inversión debería incrementarse al menos hasta los 460 millones anuales para "garantizar la seguridad hídrica, energética y territorial que el país requiere".

Los populares subrayan, además, la ausencia de planes de emergencia actualizados en el 75% de los embalses: "La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica ni secundaria, es una política de Estado vinculada directamente a la protección de vidas humanas, la estabilidad económica y la resiliencia frente a fenómenos extremos", argumenta el informe popular elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del PP.

El plan contempla una inversión de entre 400 y 500 millones vinculados a un programa presupuestario específico, un programa extraordinario de 4.000 millones de euros –actuaciones en barrancos incluidas– para las cuencas mediterráneas y hasta 100.000 millones de euros para las políticas hidráulicas. En cuanto a la auditoría, arrancaría por las presas más antiguas o donde se hayan descubierto deficiencias estructurales.

El problema de los sedimentos

Las denuncias, reiteradas por parte de los ingenieros, han partido también de organizaciones ecologistas: la semana pasada Greenpeace señaló que "las compuertas, válvulas y desagües de fondo construidos en los años 50 y 60 están llegando al final de su vida operativa segura" y pidió modernizarlas ya que las infraestructuras antiguas "carecen de la agilidad necesaria" para gestionar las "avenidas sólidas" (es decir, de mezcla de agua y sedimentos) que traen las nuevas borrascas.

Al mismo tiempo, la ONG reclama no levantar nuevos embalses, sino mejorar los existentes avisando de que "se almacena menos agua de la reportada debido a la acumulación de sedimentos en el fondo".