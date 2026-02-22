Los socios de Sánchez piden que el Rey deje de firmar los títulos universitarios

El proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) y que se tramita en el Congreso ha sido objeto de varias enmiendas de los socios de Pedro Sánchez referidas a la monarquía.

La enmienda de Sumar reclama que las universidades no puedan adoptar denominaciones que hagan referencia al Rey ni a sus descendientes. Pide modificar la LOSU para que, mientras España mantenga como forma política del Estado la monarquía, las universidades y centros universitarios no puedan adoptar denominaciones que incorporen el nombre, título, apellido o referencia identificable de la persona titular de la Jefatura del Estado ni de sus descendientes directos o línea familiar sucesoria, cualquiera que sea la forma en que ostenten o hayan ostentado dicha condición.

Por su parte, el grupo parlamentario de ERC pide la eliminación de la firma del Rey en los títulos universitarios. Los republicanos, que han registrado varias enmiendas a esta ley impulsada por el PSOE, buscan "avanzar hacia una universidad más autónoma y sin tutelas simbólicas".

Su objetivo, dicen, es "reforzar la autonomía universitaria, garantizar el pluralismo lingüístico, ampliar los derechos del estudiantado y fortalecer el sistema público de investigación".

"No existe ningún mandato constitucional que obligue a que los títulos se emitan en nombre del Rey. Se trata de una previsión legal y, por tanto, plenamente modificable", apunta la diputada Etna Estrems, quien ha defendido que la universidad debe regirse por criterios "académicos e institucionales propios, sin incorporar formalismos simbólicos sin base constitucional expresa".