Menú
España

Sánchez proclama que "España va como nunca" y que quiere seguir "hasta 2027 y más allá"

El presidente del gobierno se ha mostrado especialmente triunfalista en su mitin con el candidato de Castilla y León.

Libertad Digital
El presidente del gobierno se ha mostrado especialmente triunfalista en su mitin con el candidato de Castilla y León.
Pedro Sánchez en su mitin en Ponferrada. | Imagen TV

Aparentemente ajeno a los escándalos acumulados, al que se suma ahora el del exDAO y hombre clave de su ministro Fernando Grande Marlaska, Pedro Sánchez ha proclamado este domingo que España "va como nunca".

En un mitin en Ponferrada junto al candidato de Castilla y León en el marco de la precampaña electoral, Sánchez ha tirado de los grandes datos económicos para decir que "la oposición miente como siempre". Y ha insistido en su disposición de seguir: "Cuando me dicen si merece la pena: merece la pena hasta 2027 y más allá".

Sánchez ha sacado pecho de la subida del SMI y ha aprovechado para pedir a los empresarios que suban los "sueldos medios" a los "profesionales medios" para que esos salarios crezcan por encima del coste de la vida y los trabajadores puedan ganar poder adquisitivo en términos reales. "Eso es lo que le pedimos a la patronal, lo que le exigía la patronal el pasado lunes", ha aseverado en alusión al acto con los sindicatos.

Ha atacado a Alberto Núñez Feijóo, para afear que el líder del PP lleve siete años afirmando que España se hunde, se destroza y se cae a pedazos. "La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre".

Relacionado

También ha presumido de que el crecimiento de la ultraderecha no va con España: "Crece en todo el mundo. Lo singular es que frente a esa ola ultraderechista hay un Gobierno de coalición progresista" capaz, ha dicho, de pararles los pies."

Temas

En España

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida