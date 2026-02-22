Menú
España

Un encuentro therian en Barcelona acaba a golpes con la Policía

La concentración, convocada en las redes sociales, aglutinó sobre todo a curiosos. Concluyó con altercados, cargas y varios detenidos.

LD/Agencias
La concentración, convocada en las redes sociales, aglutinó sobre todo a curiosos. Concluyó con altercados, cargas y varios detenidos.
Imagen de archivo de una concentración therian. | EFE

Cuatro personas fueron detenidas por desórdenes públicos, tres de ellas menores de edad, en un encuentro de los denominados therians en el Arco del Triunfo de Barcelona. La cita, que había sido convocada para este sábado por la tarde, congregó a unas 3.000 personas, según han informado fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Relacionado

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) pidió la intervención de patrullas de Mossos para desalojar la concentración, lo que produjo diversos altercados que acabaron con la detención de tres chicas menores de edad por parte de la policía catalana y otro arresto de la Guardia Urbana, después de que un grupo de personas provocara incidentes con la policía y lanzara objetos.

La concentración pretendía reunir a integrantes del colectivo therian, personas que se identifican con animales y que incluso se disfrazan y actúan como tales. En el tumulto había sobre todo jóvenes y curiosos atraídos por un fenómeno del que se está hablando sobre todo a través de las redes sociales.

En España

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida