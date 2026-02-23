El dueño de Levantina ganó la obra que le indicó a Koldo tras cenar con Ángel Víctor Torres

El diario El Español sigue desvelando mensajes del móvil de Koldo García, exasesor y mano derecha del exministro José Luis Ábalos.

Este lunes los mensajes recogen el intercambio entre el constructor José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y Koldo García, en el que le envía información sobre el contrato de 7 millones de euros de la "reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal para albergar la delegación, en Las Palmas de Gran Canaria, de la Agencia Tributaria Canaria", antes de la reunión con el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. También los que intercambió con Jorge González, secretario de Organización del PSOE de Canarias, sobre su viaje con Ruz a Las Palmas.

Los nuevos mensajes "revelan que Ruz envió a la mano derecha de José Luis Ábalos el enlace de la licitación pública para que hablara con 'el canario', tal y como denominaban en clave al ahora ministro Torres".

Aunque inicialmente el pliego fue anulado por completo y la licitación quedó congelada, "cuatro días después de la cena celebrada el 9 de febrero de 2022 en casa de Ángel Víctor Torres, (…) los pliegos de la licitación fueron nuevamente publicados", señala El Español.

"Finalmente, la constructora de Ruz se llevó el concurso.Realizó la peor oferta económica, pero recibió la máxima puntuación en criterios subjetivos".

Los whatsapps publicados por El Español atestiguan el interés del dueño de Levantina por esa obra y las gestiones de Koldo con Jorge González, secretario de Organización del PSOE en Canarias y mano derecha de Ángel Víctor Torres, anunciándole su viaje a Canarias acompañado de Ruz.

Este lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha negado que cenara con el empresario Ruz para tratar la licitación de la obra del Edificio Royal, pero tampoco ha aclarado con quiénes cenó aquel 9 de febrero de 2022 en su residencia oficial ni responde a qué se debían los agradecimientos de Koldo a la mañana siguiente a la reunión.