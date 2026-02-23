Los vídeos de Sánchez haciendo deporte: un paseo por la nieve y una partida de petanca

Mientras el PSOE intenta apagar el incendio enviando enlaces de TikTok como si fueran partes médicos, la sombra sobre la salud de Pedro Sánchez no deja de crecer. En los últimos meses, el evidente deterioro físico del presidente ha alimentado el debate público sobre su estado de salud.

Según fuentes citadas por Libertad Digital, Sánchez estaría siendo tratado desde hace meses por una dolencia cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal, centro de referencia para la asistencia sanitaria del jefe del Ejecutivo. Lejos de ofrecer explicaciones detalladas, Ferraz ha optado por responder con vídeos del presidente haciendo deporte, sin entrar a desmentir con claridad el fondo de la información médica publicada, lo que ha avivado aún más las dudas en torno a su verdadero estado de salud.

Entre los vídeos que circulan en redes sociales del presidente practicando deporte, el primero se remonta a junio de 2018, cuando se difundieron vídeos suyos corriendo por los jardines de la residencia de La Moncloa. Estas secuencias se utilizaron entonces para proyectar una imagen de salud y energía tras su llegada al Gobierno. "El deporte es mi vida", comentó entonces Sánchez, quien dijo que para hacer ejercicio hace de la necesidad virtud.

Pedro Sánchez muestra sus hábitos deportivos y a su perra

Las siguientes datan de 2023. Durante la campaña previa a las elecciones generales de julio de 2023, el presidente protagonizó otras escenas deportivas. Publicó en sus redes un vídeo practicando ciclismo de montaña acompañado de su esposa, Begoña Gómez, justo un día antes de los comicios.

Ese mismo año también llamó la atención un acto político en el que Sánchez participó en una partida de petanca en un evento promocional del partido, imagen que circularía más tarde como muestra de su cercanía y conexión con votantes fuera de los tradicionales discursos políticos. El acto y su cobertura fueron ampliamente comentados en redes.

🏀 Pedro Sánchez apoya la Reforma del artículo 49 de la Constitución probando el baloncesto en silla de ruedas! Compartió pista con los jugadores del @fdifundbsr y @GetafeBSR. pic.twitter.com/CFKDmGUjLL — Teledeporte (@teledeporte) February 3, 2023

También en 2023, con motivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución por la que se preveía sustituir la expresión "disminuidos" por "personas con discapacidad", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disputó un partido de baloncesto en silla de ruedas.

⚠️🔴 Sánchez voló en el Falcon a Galicia para asistir a un mitin e hizo cerrar durante varias horas las pistas del complejo deportivo municipal de La Torre, La Coruña, para grabarse jugando al baloncesto con su candidato, Besteiro. Lo de este tipo es acojonante. pic.twitter.com/Re13GNqhuR — 𝗘𝗱𝗴𝗮𝗿 (@edgar___es) February 16, 2024

En 2024 también vimos al presidente compartir en sus redes sociales un vídeo junto a José Ramón Gómez Besteiro jugando al baloncesto en Galicia en las últimas horas de campaña gallega.

El vídeo más reciente de Sánchez haciendo deporte es de hace apenas un mes donde se le ve practicando ciclismo en la nieve, aludiendo a su afición por el deporte y buscando transmitir normalidad física pese a las especulaciones.

Pedro Sánchez y su lazo con el deporte

La vinculación deportiva de Pedro Sánchez comenzó en las canchas del Club Baloncesto Estudiantes, donde se formó desde categoría infantil hasta juveniles tras estudiar en el Ramiro de Maeztu. Con 1,90 de estatura jugaba como escolta o alero. A los 21 años dejó el baloncesto para centrarse en sus estudios, poniendo fin a un sueño profesional que algunos admiten que difícilmente habría llegado a la élite.

Antes incluso había pasado por la cantera del Real Madrid como defensa central, aunque terminó abandonando el fútbol. Ese pasado deportivo es el que ahora su entorno intenta rescatar a golpe de vídeos en redes en vez de dar las explicaciones pertinentes.