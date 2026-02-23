La Conferencia Episcopal filtra a 'El País' que el Papa está preocupado por Vox

El diario del Grupo Prisa lleva hoy a su portada un artículo con el titular "El Papa alertó a los obispos de que su mayor preocupación en España es la ultraderecha que intenta 'instrumentalizar a la Iglesia'".

El titular hace referencia a una reunión que tuvo lugar en El Vaticano el pasado 17 de noviembre, seis meses después de la elección del nuevo Papa, entre los nueve obispos que componen la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y León XIV. Según le han filtrado a El País, el Papa "les sorprendió al dejar claras sus prioridades e ir directo al grano" cuando les dijo que "su mayor preocupación en este momento en España 'es la ideología de ultraderecha'" especialmente por su "demonización de los inmigrantes". La filtración se la han confirmado a El País dos fuentes conocedoras de lo que sucedió en el citado encuentro.

Añaden las citadas fuentes que el Papa alertó a los obispos españoles del ascenso de estos grupos políticos que "buscan ganar el voto católico" e "instrumentalizar a la Iglesia". Según afirman estas advertencias marcan la línea que Leon XIV quiere que siga el episcopado español sobre la acogida y regularización de inmigrantes frente al discurso de partidos como Vox y otros grupos ultraconservadores.

Como trasfondo, las acusaciones que estos grupos políticos han lanzado contra los obispos por apoyar políticas "anticristianas" del Gobierno en una especie de "contrapartida pactada" por los casos de pederastia o "consecuencia del sistema de ayudas" que reciben, como criticó Abascal el pasado mes de agosto. También critican a los obispos por su "silencio ante el avance del islamismo" y han abogado incluso por dejar de poner la X en la declaración de la renta.

Según cuenta El País, los obispos volvieron de Roma con una serie de directrices que pronto vieron sus frutos, como el acuerdo cerrado el 8 de enero con el Gobierno para compensar a todas las víctimas de pederastia y el apoyo al plan de regularización de inmigrantes el 27 del mismo mes, plan frontalmente atacado por Vox, con la excepción de dos obispos que se desmarcaron de Argüello y criticaron la regularización masiva.