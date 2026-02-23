La denunciante del DAO pide "plena reserva" del audio de la violación tras filtrarse sus datos personales

La agente de Policía que ha denunciado al ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional ha pedido al Juzgado de Instrucción de Violencia contra la Mujer Número 8 de Madrid "plena reserva" del material aportado en la causa.

Una subordinada de José Ángel González lo ha denunciado por haber cometido una supuesta agresión sexual contra ella provocando su dimisión como DAO y la de su número dos, el comisario Óscar San Juan, por conocer presuntamente los hechos y taparlos. El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, entregó el pasado viernes al magistrado instructor material que apoya la causa. Entre los archivos, se encuentra supuestamente un audio de 40 minutos en el que se escucha cómo se producen los hechos.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, el abogado de la denunciante ha presentado un escrito en el que pide "plena reserva" del material entregado después de que la pasada semana se filtraran sus datos personales en chats de la Policía Nacional.

Esta situación la ha llevado, según se informa, a tener que "precisar de la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad". Así, se pide que no se agrave la situación y que se eviten "más filtraciones que vulneran la identidad" de su clienta. Por ello, debe ser, según se explica, la Letrada de la Aministración de Justicia la única persona que vele por el material aportado.

De esta forma, la víctima reclama pleno secreto de las supuestas pruebas que habrían aportado para sustentar su querella contra el DAO. Entre este material, se encontrarían los pantallazos de las conversaciones posteriores a la supuesta violación que recogerían las coacciones de González, el listado de llamadas y un audio de unos cuarenta minutos que sería muy explícito y en el que se escucharía cómo González bajaría el pantalón de la víctima sin su consentimiento y le introduciría los dedos en la vagina.