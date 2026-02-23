Tragedia en Álava: Un muerto y un herido crítico tras una explosión pirotécnica en Lantarón

La localidad alavesa de Lantarón se ha visto sacudida este lunes por un grave accidente laboral. Una explosión en la empresa pirotécnica FML, situada en el concejo de Bergüenda, ha terminado con la vida de uno de los trabajadores y ha dejado a otro en estado crítico. Los hechos ocurrieron en torno a las 11:10 horas, momento en el que una fuerte deflagración alertó a los servicios de emergencia y a los vecinos de la zona.

Tras el incidente, el Departamento vasco de Seguridad confirmó el fallecimiento de uno de los dos afectados. El segundo operario herido, cuya situación reviste una extrema gravedad, presenta quemaduras en al menos el 60% de su cuerpo. Ante la severidad de las lesiones, fue evacuado de urgencia en un helicóptero de Osakidetza hasta el Hospital de Cruces, en Barakaldo, donde permanece ingresado en la Unidad de Grandes Quemados.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza, bomberos y recursos asistenciales. La policía autonómica procedió de inmediato a acordonar el recinto, contando además con la intervención de especialistas en desactivación de explosivos para asegurar el perímetro. Según ha detallado el alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, la explosión se localizó en una "caseta de labor" y no afectó al almacén principal donde se custodia el grueso del material pirotécnico, lo que evitó una reacción en cadena.

La empresa afectada, FML, es una entidad histórica en la región cuya actividad se remonta a 1875. Dedicada a la fabricación de tracas, bengalas y cohetes, la plantilla actual está compuesta por el propietario y tres empleados. El alcalde ha señalado que, pese a la fatalidad del suceso, los protocolos de seguridad funcionaron correctamente al evitar que la deflagración se extendiera a otras estructuras. En estos momentos, se mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas exactas que originaron la explosión en la zona de trabajo