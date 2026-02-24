Adif retiró material de los trenes siniestrados antes de finalizar la inspección judicial

Varios medios de comunicación se hacen hoy eco de unos hechos confusos en relación a la cadena de custodia de los restos de los trenes del accidente del Alvia y el Iryo en Córdoba.

Los primeros momentos tras el mortal accidente de Adamuz fueron de total confusión, entre otras cosas porque se ignoraba durante muchos minutos que eran dos los trenes siniestrados, un Alvia y un Iryo. Bomberos y Guardia Civil, sanitarios y servicios de emergencia se movilizaron rápidamente, y en paralelo, "personal del gestor de infraestructuras de Renfe, de Iryo y de los fabricantes de trenes". "Fue durante esa fase de inspección ocular y recogida de muestras que el personal de Adif evacuó piezas de los trenes siniestrados y las desplazó a otro lugar, según ha podido saber El Mundo. Al no tener autorización judicial para la retirada de material, los investigadores inquirieron a Adif por su ubicación, lo localizaron y lo devolvieron al escenario del siniestro para continuar con su trabajo. Este hecho, informan fuentes de toda solvencia, se comunicó a la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que instruye las diligencias del siniestro entre el Alvia y el Iryo".

El diario ABC da información más pormenorizada sobre este hecho cuando menos inquietante, pues ha tenido acceso al oficio redactado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba del pasado 7 de febrero. Dicho oficio se entregó al Juzgado de Montoro dos días después, y en el mismo se alertaba de que Adif se llevó de la zona de la tragedia pruebas sin autorización judicial hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba). Concretamente las pruebas sustraídas por Adif eran los cupones de los raíles con las soldaduras, uno de los elementos clave de las piezas del accidente.

Agentes de la Guardia Civil tomaron declaración a un trabajador de Adif que aseguró que "el 22 de enero recibió la orden verbal del jefe de área de Adif para que procedieran a la retirada de cupones de raíl [segmentos de raíl] entre los que se encontraban las soldaduras". Un traslado que se hizo de noche, durante la madrugada del 22 y el 23 de enero.

"También dijo que se habían realizado ensayos sobre esos rieles ignorando este instructor el alcance de las pruebas", alertó el agente que redactó el informe. Sin embargo, este empleado de Adif defendió que se habían practicado pruebas de dureza, "según el compareciente", pero en ningún caso "destructivas", informa ABC. "Entre esos cupones podría encontrarse los que la CIAF había reclamado a la jueza investigar mediante oficio del 3 de febrero", remarca el informe de la Guardia Civil.

También se hace eco de la custodia de los restos de los trenes del accidente de Adamuz el diario El País, que titula que la jueza del caso Adamuz reprende a Adif por extraer "materiales de interés para la causa" antes de tener permiso para reconstruir el punto del siniestro.

El diario del Grupo Prisa, no obstante, recoge también la versión de la gestora de infraestructuras, que "realizó un inventario y puso a disposición judicial los restos supuestamente abandonados y no protegidos que comenzó a trasladar a un almacén propio en Hornachuelos (Córdoba) entre el 22 y 23 de enero". Según recoge El País "la responsable de la vía asegura que actuó de este modo para preservar fragmentos de carril que quedaron expuestos una vez que habían salido de la zona del siniestro los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y los efectivos de la Guardia Civil". Fuentes cercanas a Adif justifican a El País su actuación preguntándose "¿qué hubiera pasado con los cupones de vía si no se hubieran guardado desde el 23 de enero hasta el 30 de ese mes, en que la Guardia Civil vuelve a la zona del accidente?". Si actuaron así fue porque "no había medida cautelar alguna sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar" , añaden.

La versión de Adif

En respuesta a todas estas informaciones, Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial, informa EFE.

Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria señalan que si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras "hubieran acabado en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos el día 26. Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos y que siempre estuvo a disposición judicial y policial.

En este sentido, explican que se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento del accidente. "Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial", recalcan desde la empresa pública.

Asimismo, indican que el 27 de enero Adif obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea y que, por tanto, podía trabajar en la zona afectada para poder volver a poner en marcha el servicio. El día 30, agregan las citadas fuentes, la Guardia Civil volvió y requirió material. Se le indicó entonces que estaba en Hornachuelos "donde ha estado siempre a su disposición".