David Sánchez dice ahora a la Audiencia de Badajoz que vive en Cáceres

David Sánchez ha informado a la Audiencia de Badajoz cuál es el domicilio en el que habita habitualmente explicando que ahora reside en Cáceres. La revelación del hermano de Pedro Sánchez viene después de que la Audiencia le recriminase que no hubiese aportado su domicilio habitual a estas alturas del procedimiento.

Ahora el hermano presidente del gobierno ha respondido a la petición informando de que reside en Cáceres en un documento al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El hermano de Pedro Sánchez, también conocido como David Azagra por su nombre artístico, se encuentra acusado de haber cometido un delito de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias junto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.

Ambos habrían maniobrado para que David Sánchez cobrase de una plaza pública sin realmente dedicarse a ello. Recientes informaciones situaban al hermano del presidente del Gobierno viviendo en La Moncloa mientras fingía en Portugal para pagar menos impuestos.

La respuesta viene dada después de que la Audiencia explicase que, hasta el momento, David Sánchez había evitado ofrecer información al respecto de su domicilio habitual. "Presentado el anterior escrito por la representación procesal de D. David Sánchez Pérez-Castejón y visto su contenido, y comprobado que el domicilio aportado es el del despacho de su Letrado requiérase al mismo, para que en el plazo de una audiencia aporte el domicilio de su defendido, habida cuenta que de conformidad con el art. 182 de la LECrim, cuando el objeto de la citación sea la comparecencia del investigado ante el Tribunal, como es el caso que nos ocupa, esta debe hacerse personalmente", señala el auto.

Una vez el procedimiento se halla en la fase de apertura de juicio oral –que tendrá lugar entre los días 28 de mayo y 4 de junio–, es necesaria la aportación de un domicilio al que remitir oficialmente la citación para el juicio.