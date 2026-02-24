La defensa de la víctima del DAO eleva a cuatro las mujeres afectadas y habla de una finca usada por "los poderosos"

El abogado de la agente que denunció al exDAO José Ángel González por agresión sexual y que precipitó su dimisión ha dado este martes más datos sobre los nuevos casos de acoso que podrían aflorar en torno al exmando policial o su entorno.

En declaraciones a Libertad Digital, Jorge Piedrafita ha confirmado que se han puesto en contacto con él cuatro mujeres, entre ellas la agente de la denuncia inicial por agresión sexual y una vigilante de seguridad que denuncia acoso laboral.

El letrado ha dado más detalles del caso de la vigilante de seguridad en entrevistas en Antena 3 y Telecinco, Según ha relatado Piedrafita, la mujer vive muy próxima a una finca "de esparcimiento" en una localidad del norte de España. El letrado ha explicado que la mujer definió el lugar "como la finca de los poderosos" y que gente de la zona "sabía que había gente poderosa" que iba a ese lugar a "hacer su ocio y su recreo".

La vigilante de seguridad, según el abogado, reconoció al ya exDAO al verle en las imágenes tras la denuncia de su subordinada por una agresión sexual. Según ha señalado, la vigilante vive cerca de la citada finca y suponía "una mirada incómoda" para las personas que acudían allí, por lo que le dijeron que "se tenía que ir". Como no accedió, se sucedieron los "seguimientos", los "controles" para "alterar su modo de vida".

Finalmente, como no funcionó, "usaron sus tentáculos" para hacer que la despidieran. "Me ha dicho que tiene pruebas y las va a entregar", ha dicho el letrado, que también ha hablado de los vínculos entre empresas de seguridad y Policía: "Hay expolicías que cuando se jubilan" pasan a ser "altos cargos de empresas de seguridad y hay una relación estrecha". Lo que la mujer le relató, en una conversación breve que reanudarán hoy, es que "el DAO, cuando no cedió a las coacciones, hizo que la despidieran".

El abogado ha reiterado que está esperando a que ella le aporte las pruebas que dice tener sobre estos hechos y si está preparada podrán armar una denuncia porque, ha recalcado que él trabaja "con pruebas".