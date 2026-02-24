Las víctimas de Adamuz estallan contra Adif por la "ocultación de pruebas" y se constituyen en asociación

La plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas, celebrará este martes una asamblea para constituirse formalmente como asociación. En el orden del día figura la posibilidad de emprender acciones legales tras conocerse que la Guardia Civil alertó a la jueza instructora de que personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) retiró material de la zona días después del siniestro.

El accidente se produjo el 18 de enero y está siendo investigado por la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos. La magistrada ha requerido a Adif que "se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa".

Una asamblea para constituirse como asociación

El portavoz de la plataforma, Mario Samper, ha explicado que la reunión prevista para la tarde-noche de este martes servirá para formalizar la constitución de la asociación. Tras este paso, deberán proceder a su registro oficial, pero en la sesión se decidirán los cargos y los "pasos a seguir a partir de ahora".

Entre esos pasos figura el análisis de posibles medidas legales por la retirada de material de la vía. Samper ha señalado que este asunto será uno de los puntos que se abordarán en la asamblea y que, además de la demanda civil, se iniciarán los trámites para la vía penal.

El colectivo agrupa a más de 120 afectados, entre heridos y familiares de fallecidos, y busca coordinar las actuaciones judiciales y la representación de sus miembros en el procedimiento abierto.

Samper ha manifestado que los afectados ya estaban "indignados con todo lo que ha sucedido y cómo se han desarrollado los acontecimientos" y que esta información supone "un punto más de indignación".

Posibles acciones legales

El portavoz ha indicado que tienen constancia de que "algún ayuntamiento de una localidad de Huelva" prevé incluir este hecho en la querella que está preparando. La futura asociación de afectados también estudia incorporarlo a sus acciones judiciales.

"Es una ocultación de pruebas que no puede quedar impune", ha afirmado Samper en referencia a la retirada del material. Según ha señalado, el colectivo valorará en la asamblea la estrategia a seguir en el ámbito penal, además de la demanda civil ya planteada.

Samper ha reconocido que la situación está siendo especialmente difícil para los heridos y los familiares de las víctimas mortales. "Si yo que no he perdido a nadie me encuentro afectado, no puedo imaginarme a los que han perdido a algún familiar", ha señalado.