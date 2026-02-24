Víctimas de la dana se querellan contra la juez de Catarroja por la usurpación de funciones de su marido

El abogado Rubén Gisbert, personado en la causa de la Dana, ha anunciado durante su comparecencia en las Cortes Valencianas se ha querellado contra la juez encargada de esta causa Nuria Ruiz Tobarra.

Esta martes la juez Ruiz Tobarra ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada para que investigue al expresidente valenciano Carlos Mazón. De esta forma, ha dado el primer paso para la imputación del exlíder de los populares en medio de la polémica que la envuelve después de que su marido hubiese participado presuntamente en los interrogatorios.

Gisbert, que representa a ocho familias afectadas por la Dana, ha señalado durante su intervención que esta mañana ha presentado una querella "contra su señoría por, efectivamente, el delito de prevaricación, por su concomitancia en la revelación de secretos y sobre todo por la usurpación de funciones públicas en la figura de su marido".

"Hemos observado como claramente la instrucción que se está llevando por parte de su señoría no solamente está sesgada y sesga arbitrariamente sesga los caminos que llevarían al esclarecimiento de los hechos", ha continuado cargando el abogado contra la juez.

De esta forma, la asociación de víctimas por la DANA ha presentado una querella contra la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja después de que salieran a la luz unos audios en los que se escuchaba al marido de la magistrada intervenir en los interrogatorios. "Si esto no es causa de nulidad, no sé qué lo es", ha aseverado al respecto.

El abogado ha aprovechado su turno de palabra también para denunciar la falta de atención después de la tragedia. "Faltaba un mando logístico y operativo único de la emergencia para que llegara la ayuda", ha denunciado Gisbert.

"Me gustaría que también supieran lo que es en tu pueblo natal tu hermano, tu familia, tus amigos, la gente que te ha visto crecer, con la que has ido a la música te pida llorando por favor por carne porque su hijo lleva días sin comer", ha criticado duramente el abogado.