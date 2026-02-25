Ábalos en el Tribunal Supremo antes de entrar en prisión: "Yo sigo manteniendo mi inocencia"

Libertad Digital publica el vídeo de la intervención del ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos el 27 de noviembre ante el Tribunal Supremo exponiendo sus razones para que la Sala no lo enviase a prisión provisional. "Si yo hubiera querido fugarme he tenido muchísimas oportunidades para ello", explicó Ábalos en el tribunal

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó el ingreso en prisión provisional del exministro de Transportes y su exasesor Koldo García por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo".

"Señoría usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos, a los que se las he negado precisamente para no tener que pedir ningún permiso", explicó Ábalos en relación al riesgo de fuga.

"Estoy todos las semanas en el Congreso de los Diputados claramente identificable y cuando no, vivo en la práctica un arresto domiciliario en casa donde no salgo porque tengo presencia mediática día y noche con una actuación que parece parapolicial", continúo explicando el exministro.

"Yo sigo manteniendo mi inocencia" y precisamente por defender esa inocencia "hace justamente que permanezca en mi país, del que nunca he salido más que eventualmente para trabajar", continuó argumentando Ábalos.