Baleares carga contra el Gobierno de Sánchez por el "colapso" migratorio

El Gobierno de las Islas Baleares ha cargado este miércoles contra el Ejecutivo central ante la llegada masiva de inmigrantes que está experimentando el archipiélago estos días. El director general de Inmigración, Manuel Pavón, ha calificado las cifras de llegadas de pateras de las últimas horas como "escalofriantes" y ha asegurado que las carpas instaladas en Formentera por el Gobierno de Pedro Sánchez ya se han quedado pequeñas.

"Esto evidencia una falta de planificación ante una crisis que es estructural y no puntual. Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso", ha afirmado Pavón en declaraciones enviadas a los medios. Por otra parte, ha señalado que en apenas dos días han llegado 15 menores de edad y que todavía no se sabe cuántos menores han llegado a las costas de Baleares en las últimas embarcaciones.

Para Pavón, es una "contradicción que el Gobierno reconozca el colapso con ayudas puntuales o con carpas que no solucionan nada y al mismo tiempo esté obligando a Baleares a acoger menores procedentes de otras comunidades". En este contexto, el director general de Inmigración ha calificado como "cortina de humo" el proceso de regularización extraordinario.

Más de 600 inmigrantes en menos de dos meses

Mientras tanto, las pateras siguen llegando a las costas de Baleares. Esta misma madrugada Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a un total de 45 personas en dos pateras en las costas de Ibiza y Formentera según ha informado la Delegación del Gobierno.

El primer rescate, de un grupo de 30 personas de origen subsahariano, se ha producido a las 02:30 horas a 44 millas al este de Ibiza. La interceptación de las otras 15 personas, de origen magrebí, ha tenido lugar a las 06:30 horas en zona de Pilar de la Mola de Formentera, donde habían desembarcado y han sido arrestadas por agentes de la Guardia Civil. El martes arribaron a las costas de Baleares 180 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano en diez embarcaciones.

En lo que va de año han sido localizadas 34 pateras en Baleares, con un total de 621 inmigrantes, según el recuento que hace la agencia EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024.