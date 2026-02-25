El llanto desconsolado de Jéssica en el Supremo al recordar su relación con Ábalos: "Teníamos una relación monógama"

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración íntegra de Jéssica Rodríguez en calidad de testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo. La que fuera pareja del exministro José Luis Ábalos rompe a llorar al recordar su relación: "Teníamos una relación monógama".

Jéssica declaró ante el magistrado Ismael Moreno para aclarar cuestiones como quién pagaba el piso en el que vivió durante más de dos años; un pago que podría estar relacionado con las supuestas actividades ilegales de la trama Koldo. Moreno investiga la rama de las comisiones por adjudicaciones de compra de mascarillas.

Visiblemente afectada, Jéssica habló de su relación con el que fuera secretario general del PSOE, que es cerca de 30 años mayor que ella. Así, describió en febrero del pasado año 2025 ante el magistrado del Supremo una relación en la que, a pesar de Ábalos estar casado, mantenía una relación fiel con ellla. "Yo creo que la nuestra era una relación monógama, aunque él compartiese techo con su familia", explicaba antes de romper a llorar y justificarse con que los meses anteriores habían sido "emocionalmente muy inestables" para ella.

Jéssica conoció a Ábalos en octubre de 2018 y fue su pareja "monógama" hasta noviembre de 2019, cuando ella se habría cansado de las promesas del entonces ministro sobre que iba a dejar a su mujer para estar con la estudiante de odontología. "Le presioné en el aspecto de que, si no íbamos a estar viviendo juntos, lo mejor que podíamos hacer es que cada cual hiciese su vida", explicó antes de aseverar que Ábalos se negó a divorciarse mientras que fuera ministro para no causar un escándalo.

Ábalos la habría animado a mudarse a un piso alegando que se veían todas las semanas y que ella tenía edad como para dejar de compartir piso: "Elegí la Torre de Madrid porque estaba cerca de mi universidad y cerca de Ferraz". A pesar de que dejaron su relación en noviembre de 2019, Jéssica siguió viviendo en el piso de Plaza de España –que tenía un coste de 2.700 euros al mes— creyendo que ese dinero salía de las arcas del ya exministro pero sin tener constancia de quién pagaba el piso.

Jéssica creía que Ábalos le seguía pagando el piso porque le había fallado emocionalmente y quería sustentarla al menos hasta que acabase la carrera. "Él me dijo que mientras yo estuviese terminando la carrera, podía estar en la casa", ha recordaba antes de volver a romper en llanto. En diciembre de 2021, la llamaron de la inmobiliaria y le pidieron que abandonase el piso porque "se debían cuatro meses". Jéssica habló, según dijo en el Alto Tribunal, con los dueños, que le permitieron quedarse 60 días más ofreciéndole esa prórroga para encontrar otro piso.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com