La mujer de Tejero en los audios del 23-F: "Esto es para prender fuego al Ejército"

El Gobierno ha desclasificado este miércoles más de 150 documentos vinculados al 23-F, muchos de ellos de contenido conocido y que apuntalan el papel de Juan Carlos I como persona decisiva para que no prosperara.

Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero, expresó su frustración por el supuesto abandono de su marido durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil, desclasificadas 45 años después, reflejan sus quejas y su preocupación constante por la situación del golpista.

En varias llamadas, Díez Pereira asegura que su marido fue dejado "solo", utilizando expresiones como: "Me lo han dejado 'tirao' como una colilla, me lo han 'dejao' solo, me lo han 'engañao'" y "El tonto desgraciado, lo han 'dejao' solo, para no variar". Según las transcripciones oficiales, la mujer insistía en que Tejero había sido "engañado" y que nadie del Ejército había apoyado la acción.

En una de las comunicaciones, Díez Pereira se dirige al general Fajardo preguntando si habían hablado con Tejero. El militar le responde que "no, no ha vuelto a llamar". La mujer insiste: "¿Le han dicho que me llame?" y Fajardo asegura que le dio su número, pero que solo quedó pendiente la llamada. En la conversación también se menciona la presencia del general Jaime Milans del Bosch, aunque Díez Pereira intenta confirmar información de manera directa.

Los intentos fallidos de comunicación

La esposa relata la dificultad de establecer contacto con él durante la noche: "Estoy intentando hablar con mi marido toda la noche y no puedo hablar con él. No puedo, estoy intentando hablar con él y no puedo", comenta en otra conversación con una mujer llamada Herminia.

Más adelante, Díez Pereira logra comunicarse con Tejero a través de su madre. En esa ocasión, él le asegura que estaba "normal" y comenta sobre la lealtad de sus subordinados: "Dijo: 'solo no, menudos guardias civiles tengo más buenos'". La mujer también relata que pidió permiso para visitarlo, pero el coronel se lo negó, y tuvo que enviarle ropa y notas mediante un sobre abierto.

En las conversaciones desclasificadas, Díez Pereira critica la falta de apoyo al intento de golpe: "Ha sido de vergüenza. Esto es para prender fuego al Ejército entero, de verdad... Si estaba el Ejército detrás... anoche había estado todo muy caliente, que todo el mundo se quería unir y de pronto se fue enfriando la cosa".