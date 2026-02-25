Cantabria no descarta activar el nivel 1 de emergencia ante la oleada de incendios provocados

El Gobierno de Cantabria no descarta la posibilidad de escalar a nivel 1 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, INFOCANT, después de que aún continúen activos 36 de los 60 incendios que se se han provocado en la región en las últimas 24 horas.

Lo ha confirmado la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, después de que la Consejería de Desarrollo rural haya comunicado que la situación es muy complicada, aunque la predicción meteorológica avance una ligera mejoría con una bajada de temperaturas y la entrada de viento más húmedo.

Destacar que la activación del nivel 1 permitiría al Gobierno cántabro solicitar más recursos al Ejecutivo central y coordinar todos los servicios de emergencia existentes a nivel autonómico como bomberos municipales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y policías locales.

Llamamiento a la responsabilidad

Entretanto Sáenz de Buruaga ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha lamentado que "los incendiarios están poniendo en riesgo la seguridad de los profesionales de nuestro operativo", que "se juegan la vida por todos, todos los días". De igual forma ha censurado la presidenta cántabra que se estén poniendo en riesgo propiedades, explotaciones ganaderas, además del patrimonio ambiental y natural de su comunidad.

Asturias también arde

Por cierto que el fuego afecta también a la comunidad adyacente de Asturias donde son 33 los fuegos activos en un total de catorce concejos, de los que veintiséis están activos, seis controlados y uno estabilizado, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los fuegos afectan a los municipios de Amieva, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Onís, Piloña, Ponga, San Martín del Rey Aurelio, Somiedo y Valdés.