Javier Ruiz pierde los estribos por un fallo en 'Mañaneros' y CCOO le exige "respeto"

El pasado lunes, Javier Ruiz sorprendió a sus tertulianos con una queja en directo de sus compañeros del programa de TVE Mañaneros. "Tenemos todos los días, a esta hora, una puntualidad exquisita en el error. Cada conexión a esta hora falla. Hoy otra vez. Es exquisita, de verdad, la puntualidad en el fallo", dijo el periodista, visiblemente molesto.

Según contó, tenían "a Rosa Villacastín" pendiente de entrar en directo y "no conseguimos contactar con ella". "Otra vez, a la misma hora", dijo ante sus perplejos compañeros de mesa.

El enfado en pleno directo del presentador de Mañaneros no pasó inadvertido en las redes sociales e incluso suscitó una queja sindical. El sindicato Comisiones Obreras reprochó que el periodista abroncara públicamente a sus compañeros "por un fallo en una conexión".

Esto me pone especialmente enfermo: El jefe que echa la bronca a subordinados que hacen cosas que él mismo no sabría hacer ni en cien millones de años. Ponte tú de realizador, Javi. En directo. Con mil cosas que pueden salir mal, por cagada tuya o a veces ni siquiera eso. pic.twitter.com/gJ765JC1SL — Jaime (@jaime_srr) February 24, 2026

"En directo puede haber incidencias, pero es inaceptable señalar y desacreditar al equipo en antena sin posibilidad de respuesta", apuntó en un comunicado CCOO RTVE, que pidió al presentador "respeto profesional y trabajo colectivo, siempre".

"Mañaneros 360" (23/02) por un fallo en una conexión. En directo puede haber incidencias, pero es inaceptable señalar y desacreditar al equipo en antena, sin posibilidad de respuesta. Respeto profesional y trabajo colectivo, siempre. #RespetoEnAntena #RTVEPublica pic.twitter.com/Gpb0DZyJOl — CCOO RTVE (@ccoortve) February 24, 2026

El sindicato incidió en que no se puede cuestionar en antena "a quien no puede responder ni explicar lo sucedido": "El respeto profesional sostiene el trabajo en equipo y protege el servicio público".