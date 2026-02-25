Junts clama en el Congreso por cuatro señales de tráfico en las que pone "Girona sud/sur" en vez de "Girona sud"

El separatismo brama, se sube por las paredes y fuma en pipa por la aparición de señales de tráfico en la autopista AP7 con palabras en español. En concreto se han detectado casos a todas luces escandalosos. Por ejemplo, en Gerona hay señales de tráfico en las que pone "Girona sud/sur" e incluso algunas en otros puntos de la región en las que en vez de poner "atenció" pone "atención".

La denuncia partió hace tres días del medio Nació Digital, que se hacía eco de las denuncias de usuarios de las redes sociales por la "españolización" de los carteles y señales de algunas autopistas y carreteras catalanas. En concreto se aludía a que en una señal en Reus ponía "aeropuerto" en vez de "aeroport". También se hablaba, aunque sin concretar el lugar, de una señal en la que ponía "Alicante" en vez de "Alacant".

La alarma ha llevado a la diputada de Junts en el Congreso Míriam Nogueras a preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control por tan singular y escandaloso, según los nacionalistas, caso. El asunto ha sido comentado también en la emisora del conde de Godó, Rac1, donde se ha llegado a denunciar que en una señal de autopista han cambiado "Barberà" por "Barberá" en alusión a la localidad barcelonesa de Barberá del Vallés.

Los diputados juntaires en el Congreso Isidre Gavín y Pilar Calvo han presentado una batería de preguntas con cuestiones tan inquietantes como que en una señal en Montornés del Vallés no pone Montornès, el nombre oficial, sino Montornés.

El diputado Gavín ha expresado su malestar en la red social X con el siguiente trino: "La castellanización del PSC-PSOE nos devuelve al franquismo, demuestra una falta de cariño por el catalán y hacen el juego a PP-VOX: cuando ellos intentan cambiar el nombre oficial de la ciudad de Alacant por Alicante ahora va el PSOE y les pone los carteles en la autopista".

En paralelo, la diputada Nogueras sacaba a relucir la terrible cuestión en la sesión de control. "¿A usted le preocupa la gente? Pues deje de gastarse el dinero de los catalanes españolizando las autopistas de Cataluña con la complicidad del gobierno de Illa y destine el dinero de los catalanes a vivienda pública como hacen los países más desarrollados de Europa", clamó la diputada ante un Pedro Sánchez que no sabía de qué le estaban hablando.