Koldo en el Tribunal Supremo sobre el riesgo de fuga: "No me voy a ir a ninguna parte"

Libertad Digital publica el vídeo de la declaración del que fuera asesor del ex ministro de Transporte José Luís Ábalos, Koldo García, el 27 de noviembre ante el Tribunal Supremo.

Ese mismo día el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó el ingreso en prisión provisional del exministro y de Koldo García por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación y al apreciar un riesgo de fuga "extremo".

"Le pido que entienda un poco que todos tenemos derecho a aprender día a día y poco a poco y lo único que le puedo decir, señoría, es que no me voy a ir a ninguna parte", señaló de manera escueta el que fuera asesor de Ábalos con un todo de voz visiblemente afectado.

Después de esta declaración el juez pregunta a Koldo García si este tiene la intención de añadir algo más. "No, señor", sentencia el exasesor que no quiso hacer más declaraciones. Por el contrario, José Luis Ábalos dedicó una exposición de cinco minutos a detallar sus argumentos por los que no tendría intención de fugarse de España.